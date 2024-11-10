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綠學院》 三隻小豬ESG投資暗黑童話

綠學院

綠學院

2024/11/10 12:30

（取自貼文）（取自貼文） 

楊雅雲

我不是一個道德高尚的人。

我知道很多時候，在綠色產業工作的人，會被迫政治正確、道德高尚，因為人們期待我們法相莊嚴。從事ESG投資、碳中和、淨零，很容易被人、尤其是行內人貼上漂綠的標籤。在我看來，指責別人不作為或沒有達到最高標準，是一種最精密的怠惰，因為待在舒適圈裡非常愉快，改變則永遠得付出代價。

例如，《天啊，漂綠的始作俑者竟然是他？》一文談到，人類歷史上股票最賺錢的公司，不是從事對地球友善、對社會有益的事業，而是賣萬寶路（Marlboro）香菸。當時我心中產生的第一個念頭是：「天啊，我要買萬寶路香菸的股票！與其讓那些心中沒有ESG的人投資，賺到的錢大概也不會用在 ESG，我為什麼要因為對ESG的堅持，讓他們賺到錢呢？何不給我賺，至少我還會把賺到的錢拿來用在對地球友善的事業上。」

面對ESG投資，豬大哥想拐個彎抄近路，最終發現回不了頭

可惜的是，《俠盜羅賓漢》只是民間傳說，《絕命律師》才是真實的人生腳本。面對ESG投資，你以為先拐個彎抄近路，食髓知味，最終一定會發現回不了頭。

我這種心態也說明了為什麼漂綠有市場。因為用「漂」的，隱含著這種動作的成本低、效益高，外表看起來像綠的就好，反正目前缺乏明確的市場反饋機制，自然充斥著混水摸魚的空間。

戲如人生，人生成功的機率已經如此渺茫，避開這樣的陷阱都來不及了，何必要去挑戰五千年來都沒有人成功過的人生腳本呢？

面對ESG投資，豬二哥想做好事卻幹成了壞事；想做壞事卻幹不成功；兩者都不想做卻意外幫助了別人

間接做好事不成，直接做好事總可以了吧。只不過，想做好事卻幹成了壞事；想做壞事卻幹不成功；兩者都不想做卻意外幫助了別人，這種事與願違的例子隨處可見。當年，英國政府為了控制殖民地印度的眼鏡蛇數量，推出賞金計劃，鼓勵人們捕殺眼鏡蛇並將其交給政府換取獎金。在賞金的誘因下，野生眼鏡蛇數量成功地降了下來。為了繼續賺取獎金，人們開始大規模養殖眼鏡蛇，最終當政府發現而取消計畫時，大量放生的養殖眼鏡蛇竟讓數量比之前還多。

為什麼漂綠有市場？因為用「漂」的，隱含著這種動作的成本低、效益高，外表看起來像綠的就好，反正目前缺乏明確的市場反饋機制，自然充斥著混水摸魚的空間。（圖取自freepik）為什麼漂綠有市場？因為用「漂」的，隱含著這種動作的成本低、效益高，外表看起來像綠的就好，反正目前缺乏明確的市場反饋機制，自然充斥著混水摸魚的空間。（圖取自freepik） 

大家有沒有覺得這個場景很熟悉，多年前我國的廢塑膠容器回收補貼政策，也是一個意外生產更多寶特瓶PET的荒謬案例，政策的初衷很好，結果卻事與願違。

這幾年快速發展的儲能業，則是主打一個「恰好路過卻意外幫助了別人」。花蓮403大地震之所以沒有如921大地震時一樣發生全台大規模停電，靠的就是儲能系統的神救援。要談ESG或影響力，沒有任何產業贏得了儲能業。而這個產業的投資人、老闆、從業人員，天天都只想著賺錢，恐怕只有在寫股票上市的公開說明書時，才會趕緊把維持電網的穩定與安全、增加電力系統可靠度等效益放進去，這些人甚至不知道這也算是ESG投資。

面對ESG投資，豬小弟想自己下場，卻發現「大野狼」在門外虎視眈眈

並不是所有投資都像儲能一樣可以恰好成就ESG，有錢人於是思考成立家族辦公室，自己下場實踐ESG。他們之中很多人對政府做ESG充滿不信任感，寧可自己做ESG投資或影響力投資。他們可能沒有注意到，最大的ESG主導者、投資人其實是政府。太陽光電之所以能在臺灣這個人擠人的小島上發展這麼快，正是因為當年政府推出綠電保價收購制度FIT，吸引人才、資金投入，多年後才稱得上是個有影響力的產業。靠著家族辦公室、機構投資人，根本不可能達到相同的效果。

更直接的是，目前市場面臨嚴重的人才短缺問題，企業要找專業的永續人員都非常困難了，何況要找專業的家族辦公室負責人替你管基金，還要管得生生不息？你想太多了。

對機構投資人來說，也是如此。成立ESG基金很簡單，要管得好很困難。一般的基金經理每天要關注的資訊這麼多，深入研究一家公司都要耗費巨大精力了，要他們聽到「電力交易dReg容量費變零元」不會嚇跑，還要他們很快培養出對綠色科技和政策路線獨到的判斷力，確實強人所難。

豬小弟能力升級！使用組合型基金的概念，委託專業機構管理ESG投資

回頭參考上一篇《天啊，漂綠的始作俑者竟然是他？》比爾先生及影響力投資專業發展基金的作法，我們建議基金經理聘用長期研究綠色產業的顧問，或是導入類似組合型基金（Fund of Funds，又稱為母基金）的概念，一檔基金可以把一部分錢交給另一檔特定主題的基金來管理，例如將旗下管理資產的10%委託給綠學院，藉由專業分工在不擅長的特定主題進行投資，隨著專業度的提升，最後就會成為100%專業的ESG基金。

出於善心的投資或慈善，到底有用沒用、有多少有效果、有多少是浪費，不容易判斷。因為做好事、給錢、送東西，一定有人要、有人給你拍拍手。反觀一般商業經營，有較為明確的市場反饋機制，看產品賣得好不好，就知道誰貢獻度高、誰在浪費你的錢。帶著綠色專業的市場反饋機制有待我們這代人齊心建立，在此之前，漂綠確實有混水摸魚的空間，不過至少知道池子裡有魚，只是還看不清楚是大魚、小魚、假魚、死魚而已。讓我們不要停在這裡，即使政治不正確、也不道德高尚，我們依然學習豬小弟持續能力升級，直到綠色成為商業的底層邏輯。

本文經授權轉載自【綠學院】 三隻小豬ESG投資暗黑童話

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