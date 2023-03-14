自由開講》美、日為台灣鞠躬盡瘁 2024台灣要以「具體行動」回報共同救台灣！

林青昭

本文撰寫動機來自近年觀察美、日等國，不斷以含蓄的方式邀請、鼓勵「台灣人民」先主動的站起，將「台灣問題國際化」，促使台灣早日成為亞洲民主國家成員，一起對抗社會主義霸權中國，其中日本前首相安倍晉三更因此而捐軀。美、日為「台灣人民」鞠躬盡瘁，希望「台灣人民」能夠及時看清，為2024行使「自決權」（具體行動）全力以赴。以下近年相關拙文摘要整理，希望能拋磚引玉得到各界之共鳴，在「台灣人民」的集合體民進黨的帶領下，及早付諸「具體行動」救台灣和民主世界。

美、日為「台灣人民」鞠躬盡瘁，希望「台灣人民」能夠及時看清，為2024行使「自決權」（具體行動）全力以赴。（資料照）

首先，美國官員和智庫研究員呼籲台灣人民，千萬勿錯失台灣人民最後的獨立建國良機。從前美國國務卿龐皮歐：「台灣不是中國一部分」，或是美國智庫研究員譚慎格：《承認台灣：美國是否考慮「索馬利蘭模式」？》、《「中華民國」與「台灣」》可以得知，美國官方已開始從國際政治之運作觀點，有心將中國的舊政權「中華民國」和「台灣」做區隔，希望藉此讓「台灣人民」有機會「積極、主動、持續」地向國際社會「宣布獨立」、展現台灣人建國的決心和意志，早日將「台灣問題國際化」，讓國際安全體系的援助力量得以「及時」介入保衛台灣。

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其次，來自亞洲二大國之一日本對「台灣人民」的鼓勵。日本於「2020東京奧運」大會期間廣播音聲皆以「台灣Taiwan」取代「中華台北」，主要目的是希望能藉此，鼓勵「台灣人民」主動的思考「國家名稱」正確之意義，同時了解「台灣Taiwan」名號，因為沒有「國家」的含意，若僅以國名取代方式，「中國的台灣」勢必如影隨形。

日本於「2020東京奧運」大會期間廣播音聲皆以「台灣Taiwan」取代「中華台北」。（截圖於推特）

2022年4月日本前首相安倍晉三，公開呼籲美國政府必須及早改變對台政策，將「戰略模糊」改為「戰略清晰」，然由於「戰略清晰」核心是喚起「台灣人民自決意識」，明顯是挑戰中國「內政不受干涉」之主張。對此中國北京當局不予寬容，之後安倍遇害背後因素應該已經不言自明。可見民主友邦為台灣已經鞠躬盡瘁，加上近日中國利用G20外長會議重申其（對台灣）「領土權」，對此日本外相以「缺席」的「具體行動」來向中國、俄羅斯表達「不認同」之意。再次說明美、日等民主國家基於「戰略清晰」之共識，在印太地區安全議題上皆已積極著手策劃，是當前台灣有利的轉機。

然主動喚起「台灣人民自決意識」，涉及中國的內政問題，美、日各國皆無法積極的介入。「台灣獨立建國」需要由台灣人民「主動的」站起來，必需以具有法理意義的「具體行動」，向國際社會正確的發聲，將「台灣問題國際化」，才能促使美、日等國家可以「合法的」協防台灣。另一面，台灣內部由於堅持「中華民國體制」、「對台灣獨立建國的誤解」等，即使喚起「台灣人民自決意識」抬頭，但是尚未「主動的」切割中國，提出兩岸兩國之具體行動，使日本、美國與國際社會只能以消極的政治語法，間接的方式鼓勵「台灣人民」，無法直接介入台灣建國問題。

2022年4月日本前首相安倍晉三，公開呼籲美國政府必須及早改變對台政策，將「戰略模糊」改為「戰略清晰」，然由於「戰略清晰」核心是喚起「台灣人民自決意識」，明顯是挑戰中國「內政不受干涉」之主張。（本報合成）

另一方面，「是否正確的認知」是表達「正當性」民主程序（全民投票）之前提。攸關台灣「獨立公投」之議題，理所當然應該先向台灣人民說明，台灣獨立建國的正當性和必要性。因此在全民投票之前，應該先釐清統治台灣超過一甲子「中華民國的法定位真相」，讓台灣人了解中華民國的非法政權之真相，進而了解台灣獨立建國的正當性和必要性。唯有了解現狀才能正確選擇未來台灣的法定位，進而援用國際人權規約「人民自決原則」，發動「改變漢賊不兩立、代表全中國的外交政策」全民投票（獨立公投），由全體台灣人民共同承擔、決定台灣未來的前途。可見台灣人民能否早日「積極、主動」地向國際社會展現建國之決心，才是台灣生存的關鍵核心。對此，台灣憲法學會理事長許慶雄教授不斷提醒，只有台灣人民積極、主動向國際社會展現建國之決心，才能使外國有「被動」介入的空間，才不構成對「中國內政干涉」之口實。 如果「台灣繼續由自稱「中華民國」的政府統治，這就是自己拿石頭砸自己的腳！使台灣成為中國的領土，把台灣關進中國的牢籠！」，難道不是嗎？

最後，維護世界和平「台灣人民」的積極作為舉足輕重。「台灣人民」若能及時成為國際法人國家，對維護包括亞太地區之世界和平，具有舉足輕重之正面意義。為早日實現：我們是「來自『台灣共和國』的台灣人理想，2024「台灣人民」以「具體行動」救台灣和民主世界，才能落實數十年來台灣人建立屬於自己的國家之目標，也是當前民主國家對「台灣人民」急迫的期待。

（前台灣憲法學會副秘書長）

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