自由開講》台捷元首級對話的啟示：台灣應該深化非邦交國的實質關係

邱志偉

日前蔡英文總統和捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）通話，首開台灣與歐盟國家的領導人通電話的紀錄。台灣與捷克領導人的通話，讓台灣與中東歐的關係再創高峰外，同時也證明台灣與非邦交國領導高層的互動，是絕對有機會。但在此同一時刻，國民黨內卻有許多人開始反對美國眾院議長麥卡錫訪台，這不但是在台美關係自畫紅線，更讓我們國家很容易讓外界形成一種印象，台灣有人顧慮中國反應，而且這些人還是曾經的政府高層，恐增添外國對台灣錯誤的理解。

日前蔡英文總統和捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）通話，首開台灣與歐盟國家的領導人通電話的紀錄。（資料照）

這次捷克歷經了兩輪選舉，選出了前北約軍事領導人、捷克高級軍事將領出任總統。打破了現任總統齊曼（Miloš Zeman）的親中路線，讓捷克未來可能走上較親北約、歐盟的政策路線，可以預見未來會降低跟中國的經濟互動，提高歐美國家的實質關係。根據許多外媒資料顯示，中國過去以一帶一路的政策，刻意拉攏捷克進入中國市場，並且在捷克大力投資能源、金融及購買政府債券等方式，一步步試圖控制捷克的經濟，再實行以商逼政，將其納入中國陣營。

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但由於中國與捷克的經貿連結不深，中國對於捷克的經濟打擊能力有限，更不太可能像是用立陶宛的方式，降低立陶宛的外交關係，或是打擊立陶宛的部分產品，藉此奪取政治上的利益。過去，我曾在2021年8月開過記者會呼籲，從人才、預算和政策三方面增加跟中東歐的關係，由於外交部的「國際合作發展政策白皮書」目前尚未發表，我呼籲外交部可以在新版的白皮書中，增加有關對於中東歐的合作關係，把握捷克近來的友我機會。據了解捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）即將在3月來台訪問，這是捷克最重要的立法機關，來台訪問將具有重要意義。

我認為從立陶宛到捷克，台灣要更有自信及更有創意的考慮如何突破中國封鎖，增加與非邦交國的實質友好互動關係。包含加強台歐雙邊高層互訪，或是鼓勵企業到歐洲設廠等方式，未必只能將外交定位在建交，在建交前若能逐步增加互信，最終的結果，我相信民意支持，自然也能水到渠成。

不過美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）據傳有意訪台，馬英九、劉兆玄兩位國民黨重要人物，曾分任總統、行政院長竟出面反對，劉兆玄更比喻為將造成台灣生靈塗炭，根本是自陷中國圈套。我們不是低估中國的對台威脅，但若將中國每句話都入心，因此畫地自限，台灣還是一個主權國家嗎？這又跟扈從中國的附屬有何區別？台灣還有獨立自主的外交關係嗎？作為台灣曾經的政府高層，應當以台灣的尊嚴為首要原則。

我們絕對歡迎麥卡錫來台灣走走，更樂見他如前一位民主黨籍眾院議長裴洛西來台，台灣人民絕對會熱烈歡迎。中國最怕的就是台美高層互動成為常態，一旦成為常態，中國就難以找到威脅藉口。中國如今都因為間諜氣球入侵美國領土，國務卿布林肯立即取消訪中行程，台灣更沒有任何理由去迎合中國的主張。

有了台捷元首級通話，更歡迎捷克眾院議長來台訪問，也希望台灣能發展更多有創意、實質性的增進我們與非邦交國的關係，突破中國封鎖，走出我們台灣自己的國家路！

（立法委員）

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