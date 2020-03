自由開講》從公主號郵輪群聚感染，看順民、奴性與民主、法治

◎夏學理

3/3起,極為不幸地,在美國舊金山至尊公主號(Grand Princess)郵輪上,再一次地發生新冠肺炎群聚感染事件...

至尊公主號(Grand Princess)郵輪(法新社)

對於日本就鑽石公主號(Diamond Princess)郵輪群聚感染事件的處置失當,日本人慣性地選擇了自我壓抑,終導致從逆來順受的悶不吭聲、高密度感染到不幸往生。反觀美國郵輪上 3,533名遊客(含船員、服務人員)、輿論界與民聘律師的反應 ,則是立即展開與川普(Trump)總統的:「待在船上」 (be kept on the ship)大戰一場,充分表現美國人的顯然沒有奴性、也從來不是順民的拓荒精神!

所幸,副總統彭斯(Pence)發出的最新聲明,讓3,533名受困人員可以準備登岸,全面接受檢疫與治療:

“All passengers will be brought into port in the U.S. over the weekend and tested”.

"Those who need to be quarantined will be quarantined. Those who require additional medical attention will receive it,"

he said. Officials said crew members are likely to be quarantined aboard the ship, while passengers could be quarantined at military bases.

臺灣人,被日本殖民50年。殖民前,歷經晚清、明鄭、荷/西 (1624起),凡271年;再加上1949~1987的「戒嚴」,那些艱困時代的順民也好,奴性也罷,基本是在槍砲下求生的不得不!

日本人,以「天皇」尊奉今日世界唯一使用皇帝名號的國家元首。日本以天皇為首的皇室,更是全球現存最古老的家族。無論從神武天皇元年(西元前660年)算起,亦或自應神天皇元年 (西元390年)起算,日本人的順民、奴性,主係因日本人堅信 「天皇」,乃是以人的型態,存在於現世的真「神」!

至於1776年獨立建國後的美國則不然,來自全球各地的移民,除了1861至1865的南北戰爭外,美國民眾一直透過民主、法治、輿論,全力平衡一個新興國家的各種利益衝突與矛盾。

今日臺灣,從1996年3月23日的首次公民直選總統,至今事實僅走過24年。因此,個人並不奢盼,臺灣的民主、法治、輿論,能一蹴即可及於美國。但個人深感,臺灣的知識份子,尤其是大學教授,在資源單一、權位澆灌之下,陸續志願或半志願地往自帶奴性、甘做順民方向沉淪,如何有可能為一代代的莘莘學子,帶來成熟民主法治的殷殷想望!?

人們說:知識份子已死!也許並不全然,但所剩無幾,或屬真實!!

(臺師大表演所所長)



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法