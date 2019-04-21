自由開講》郭台銘先生您的和平是要靠親中嗎？

◎賈誼

郭台銘宣布參加國民黨總統黨內初選以來，動作頻頻。從本周一先是大鬧AIT舉辦的台灣關係法四十周年場合，又在美國與台灣主辦的印太研討會上故意搞僵場子，並且直言親美是沒用的！國防靠美國靠不住等語。或許郭台銘在中國做生意久了，搞不清楚和平要靠誰，但是和平如果要靠中國善意，那就是與虎謀皮了！

郭台銘宣布參加國民黨總統黨內初選以來，動作頻頻。（中央社）

郭台銘在論述和平不能靠美國時，事實上是有一套脈絡可以依循。也就是美國曾經幫助過南韓、南越、中華民國打過內仗，但是都失敗告終。因此，國防靠美國沒用，不如換一些高科技回來比較實務。

筆者並不完全反對郭台銘對歷史的看法，但是美國基於自己的國家利益，可以選擇支持誰或是反對誰，我們的確也只能尊重。實際上，當初美國弄丟了中國時，背後是牽涉到美國總統大選的押寶問題，押錯了，顯然也被杜魯門加大丟棄。

但是美國為了自身利益，依然選擇在半世紀以來，保護台灣不受中國政府入侵。而且台灣自國共內戰結束以來，在美軍優勢協防下，中共不曾實施過登島計畫。即便美國最後自台灣撤軍，美國政府依然通過法律文件，明定「台灣的和平」是美國利益，明載於今年紀念的「台灣關係法」之中！

況且，中共是蘇聯瓦解以來，美國至今最大的共產敵人，這項戰略意義，只怕郭台銘有點誤會。美國重返亞洲的再平衡計畫，早在2013就開始了。直到今天的印太戰略，美國不斷加大力度的關切自己在亞洲的盟邦。

光以台灣為例，美國近半年艦隊通通台灣海峽的次數，就是過去若干年的綜合。美國始終堅持台灣海峽兩岸都不可以越池一步，中共整天除了亂吼台灣海峽是其內海之外，根本對於美國無能為力，郭台銘又豈能對此視而不見？

中國早就想併吞台灣，並且永不放棄武力犯台，請問郭台銘，台灣講過要武力犯中嗎？真正捍衛和平以及破壞和平的人，郭台銘又是否知曉？郭台銘若經常出入中國，旗下公司又有一堆中國共產黨的黨支部，怎麼不用自己手上的籌碼，勸勸中共放棄武力犯台呢？請中共承認中華民國在台灣獨立存在，很難嗎？

和平啊，一向都是靠自己與盟友支持換來的！卑躬屈膝與虎謀皮，這些都是換不到的。英國當年希望用妥協換來歐洲的和平，請問做到了嗎？英國如果當年發表英德一家親，請問最後是會加速被蹂躪還是可以和平？

郭台銘經常到世界各國走動，可能不常真正的面對國際政治運作知識，大部分可能政治智慧來源都是一些電視名嘴或偶爾的流言。或許郭台銘董事長可以找川普總統身邊的幕僚先惡補一下，什麼叫和平？國家和平怎麼做？美國政府現在又怎麼看台灣？

做完以上功課之後，再對美國台灣關係的前途做發言！不要再道聽塗說，或是被共產黨人士所蒙蔽。親中是換不了和平的，和平一向要靠平衡，而沒有國防就沒有和平！

（政治評論者）

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