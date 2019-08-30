自由開講》對台灣民粹政治的深層反思

◎邱志偉

日前閱讀自由時報，發現總統府資政蕭新煌對當前台灣政壇民粹政治的見解，十分切合我對近日台灣政治局勢的觀察。

蕭資政在文中，將民粹政治歸納了下列四點：「一是具有右翼國家主義的排外色彩，也暴露種族主義反移民的保守意識；二是呈現某種能動員群眾的Charisma政治領導風格和特色；三是充斥著以修辭學語言或話術來訴諸「人民」做為「政治」的絕對原則，反菁英的情結甚濃；四是對於具體國家政策往往語焉不詳，或只是化約問題，簡化解決途徑，但無嚴謹的政策分析過程宣示。」

台灣這二年面臨的民粹政治狂潮，其實和國際大環境多少有相互影響。包含美國選出商人總統，到英國、菲律賓、烏克蘭也都出了民粹型政治領袖。這些政治人物多少都有蕭資政所分析的四項民粹政治特質，而台灣出現的民粹型政治人物，尤其在第二到第四點，發揮的淋漓盡致。

台灣這二年面臨的民粹政治狂潮，其實和國際大環境多少有相互影響。韓國瑜可說是當前台灣民粹政治人物的集大成者。（資料照）

台灣很特別的是，當前面對的是中國強力威脅，香港局勢讓台灣人民有很強烈的既視感，但檯面上此刻的民粹型領袖都非抗中鐵桿，反而是自詡非建制的菁英，即便是出自首要建制型政黨，也可以把自己包裝成非建制人物。他們所帶給台灣的危機感，是這些人每日一變，卻有強烈的死忠護衛隊，讓這些人主導台灣前途走向，不只台灣多數人民感到憂心，國際社會也感到極高恐懼。

但和台灣同屬亞洲的日本，似乎近年政治發展都沒出現民粹政治領袖。我不禁在反思，是否憲政體制是其中關鍵。日本是內閣政治，由國會議員出任內閣大臣共治日本，這樣或許反而能透過彼此牽制的政治文化，較不容易出現過激的局面。

台灣政壇也討論過內閣制多年，但由於朝野兩大黨都先後贏過總統大選，而不將內閣制視為解決政治局勢的關鍵。但台灣當前民粹政治的這股熱帶氣旋，仍然持續盤據在台灣政壇上空，若我們無力解決部份人民選擇，但又要能冷卻民粹政治帶給台灣過熱的政治溫度，憲政體制的改變，應該是我們該要審慎面對的課題了。

立法院的會期已經來到尾聲，這是民進黨史上首度單獨過半的一屆國會。我希望國會議員們，能夠勇於在此刻，認真思索台灣憲政發展課題，找到一個為台灣長治久安最好的制度，多增加防禦機制，避免人民一再深受民粹之苦。

（立法委員）

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