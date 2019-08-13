自由開講》陳副總統所說可是一針見血！

◎鄧鴻源

副總統陳建仁日前接受廣播專訪，被問到如何規劃自己退休金？他說，若以他大部份從事教職來算，退休可領10萬元左右，但改革後，每月6萬3000元，若省吃儉用是夠的。畢竟年金本就是給退休者適宜的養老經費，而非過著豪華生活，簡樸生活對他來說，是未來追求目標。

副總統陳建仁日前接受廣播專訪，被問到如何規劃自己退休金？（資料照）

陳副總統所說可是一針見血，哪像目前一堆反年改人士，週休七日，平均月領七萬以上，比90%的上班族與勞工多很多，年改減少一點就暴跳如雷，連不學無術、整天只會作秀的韓某人也被他們捧為「聖君」，真是笑掉人家的大門牙！

台灣的退休養老金制度，一向為人所詬病，紐西蘭則反是，因為台灣養老金制度只圖利軍公教人員，不像紐西蘭一視同仁，沒有如我們相差這麼懸殊，彷彿兩個世界，這正是台灣社會不滿與所有動亂的根源。

紐西蘭的養老金制度規定，不管是紐西蘭本國公民，還是有永久居留權的外國人，只要年齡滿65歲，在紐西蘭住滿10年，就有資格申領養老金。其實多數歐美國家都是如此，哪像台灣，只有公職人員與所謂「榮民」才是「人」，其他族群不是。誰造成如此不公不義，不就是國民黨嗎？只因公務員大都是國民黨選票的鐵衛軍，許多國民黨人也都是軍公教，享受一切特權，甚至連家財萬貫者也能領十八趴！

紐西蘭的養老金條例規定，養老金的金額不能低於社會平均薪資的65%，現在的養老金全額每月約合台幣32000元左右。儘管一些老人團體普遍認為目前養老金數額相對於社會平均薪資偏低，但由於看病不用花錢，坐公車、火車、輪渡都不用花錢，這些錢足以保證老人吃飯、旅遊，有品質的生活。反觀我們呢？為何多數人只能領三、四千元？這還是阿扁總統任內幫許多台灣老人爭取的，扁卻遭國民黨與馬阿九迫害，試問，公道何在？

紐西蘭實行的是人人平等的養老金制度，不管你退休前是做什麼的，不管你給這個國家做沒做過貢獻，不管你有多少資產，不管你有多少負債，一視同仁。即使是貴為紐西蘭總理，到了65歲退休後，待遇也和普通人一樣。當然，一些有錢的紐西蘭人不會與一般民眾爭搶有限的福利資源，而是自動放棄，其實許多歐美有錢人也是如此，畢竟人家是有格調的公民。

紐西蘭的養老金制度規定，不管是紐西蘭本國公民，還是有永久居留權的外國人，只要年齡滿65歲，在紐西蘭住滿10年，就有資格申領養老金。（法新社）

在紐西蘭，要說不平等也有，那就是參加過戰爭的軍人、殘疾人和十分貧窮的高齡老人等，才有特殊待遇，他們的養老金可以比一般人稍微高一些。反觀台灣的軍人，有幾位參加過戰爭？有許多公務員犯罪被判刑，居然也能爽退。尤其可恥的是，一些國民黨高官與退將，月領十幾、二十萬元以上，不知飲水思源也罷，居然還「認賊作父」，不公不義，莫此為甚！

紐西蘭的社會調查顯示，75歲以上的老人是幸福感最強的群體，只因紐西蘭政府對所有老人的照顧無微不至，幸福感才會更踏實，這才是理想的大同社會，哪像國民黨，只照顧特定族群，以致長久一來，台灣的社會福利制度始終是「一國兩制」。令人納悶的是，為何此次大選，許多民眾反而支持這樣的政黨！

紐西蘭的老人很少有和子女一起居住的，大多選擇入住養老院。養老院又分為退休村和醫院級養老院兩種。生活完全自理的入住退休村，退休村一般在風光優美、安靜平和的地區，退休村配有註冊護士、護理員以及必備的醫療設備等，真正落實「老有所養」的大同世界，這才是人間天堂。反觀台灣許多非軍公教族的老人呢？

總之，看看紐西蘭，想想自己。既然陳副總統認為自己退休後，每月6萬3000元可以生活，那麼其他人呢？

（大學教授）

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