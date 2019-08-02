自由開講》國際認證的台灣 經濟不輸南韓

◎夏語聲

最近國際知名媒體《彭博》報導：「Technology Rival Taiwan Set to Trump South Korea」指出台灣在科技各方面都不遜色於南韓，外加股市等種種表現，台灣的經濟數據較南韓亮眼許多。中國國民黨最喜歡拿南韓嘲笑台灣，然而，從國際媒體認證的結果來看，蔡總統的表現不正是讓台灣經濟優於南韓嗎？

根據主計處昨天公布的第二季經濟成長率，台灣（2.41%）贏過韓國（2.1%）、香港（0.6%）、新加坡（0.1%），勇奪亞洲四小龍第一名！（截圖自蔡英文臉書）

由於地緣關係相似，外加產業結構和不少國家級發展運動賽事都相近，台灣和南韓一直在國際上有心結。雖然作為90年代才和中華民國斷交的國家，但是在國際舞台上紛爭沒有少過，尤其是中國國民黨因為民族主義的情緒，最喜歡拿南韓開刀。而國際媒體也的確認為台灣南韓這二個國家在產業特色上，十分接近。

然而，南韓最近面臨與日本展開貿易戰，經濟狀況不佳，出口已連續第七個月下滑 、國內生產毛額（GDP）萎縮 0.4%，青年失業青年上升到 45.3 萬人，更有媒體指出南韓10%的青年失業率高於日本3.7%，甚至高於青年失業率長期較高的美國8.6%。

許多人將矛頭對準南韓總統文在寅未能有效改善青年基本工資的問題，漲幅不夠。反觀蔡英文總統上任至今，基本工資連年調漲，青年起薪也因此不斷調增，這個有別於馬英九政府年代，調漲基本工資就如同要他們的命一樣，還會講出連一顆滷蛋都不給的可恥說詞。

南韓最近面臨與日本展開貿易戰，經濟狀況不佳，出口已連續第七個月下滑 、國內生產毛額（GDP）萎縮 0.4%，青年失業青年上升到 45.3 萬人，更有媒體指出南韓10%的青年失業率高於日本3.7%，甚至高於青年失業率長期較高的美國8.6%。圖為南韓總統文在寅。（路透）

此外，台灣在股市表現上，自從蔡英文總統上任以來台股保持萬點的時間創下新高，《彭博》報導就指出台股漲幅12%是亞洲紀錄，同時期的南韓股市成長卻只有1%。國民黨最愛拿南韓和台灣相比，請問國民黨諸君看到台灣和南韓現在的數據怎麼又靜默不語了？

有許多人將南韓現在經濟指數的重挫，認為問題出在和日本開打貿易戰以及和中國簽訂過多的FTA。日本和南韓開打貿易戰以來，對南韓出口的課加嚴格的關稅，這個在競爭力上自然就不如和日本關係友好的台灣。台灣目前與日本的關係自斷交以來是空前友好，羽田機場已開放台灣人民可以快速通關，最快十秒就可以通過。

另外，南韓過去十年和中國簽訂一堆自由貿易協定，中國國民黨看得心癢癢，就處處打廣告講什麼台灣不可以輸給南韓云云。然而，從中國南韓關係時好時壞，過度依賴中國市場的南韓經濟也因此大受波折，南韓也和台灣一樣會面臨中國觀光客突然不來的問題，這也還好台灣已經開始改走新南向政策，否則一直陷在中國國民黨的中國市場死胡同裡面，台灣現在發展情況必定不堪設想。

總而言之，自蔡總統上任以來經濟表現亮眼，這個是國際知名媒體認證，甚至認為台灣表現超越南韓。中國國民黨每次提到南韓就鬼哭狼嚎，請他們好好看看蔡總統民進黨執政的表現吧！現在還在喊跟中國一起發大財，恐怕獲得的國際認證將會是《經濟學人》曾經送給馬英九的：「bumbler」！

（研究生）

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