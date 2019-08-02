自由開講》少用台灣民眾黨騙票 柯文哲組的根本是台灣投機黨！

◎柯嘉斯

柯文哲宣佈在8月6號將組台灣民眾黨，柯市長主張自己組黨的理由是因為要提供一個有別於藍綠的選擇，「以台灣為民、以民眾為本」，更說台灣民眾黨不是蔣渭水一個人所專有，「台灣民眾黨有他的歷史意義，但是也有新時代意義」。

但從歷史的角度去檢見台灣民眾黨，可以發現柯文哲所理解台灣民眾黨跟他現在組的有天壤之別。

從歷史的角度去檢見台灣民眾黨，可以發現柯文哲所理解台灣民眾黨跟他現在組的有天壤之別。（資料照）

在歷史上台灣民眾黨是台灣第一波民主化運動中，第一個組黨對抗殖民的現代政黨，除了「民族自決」、「台人自治」的政治訴求，更主張「台灣是台灣人的台灣」追求「實現政治的、經濟的、社會的自由」。

所以蔣渭水的台灣民眾黨，核心價值除了反殖民壓迫外，就是要追求民主、自由、進歩。

再看看柯文哲詮釋下的台灣民眾黨代表了什麼樣的價值。柯文哲說，「其實，讓人民過好生活就是我個人的中心思想」，這句話有說跟沒說一樣，因為所有的政黨都會說「要讓人民過好日子」，無論是要尋求連任的蔡政府還是代表國民黨參選總統的韓國瑜都是。

蔣渭水的台灣民眾黨，核心價值除了反殖民壓迫外，就是要追求民主、自由、進歩。（圖左為蔣渭水，擷至網路）

但是絕不會有人主張蔡總統與韓市長的中心價值相同，所以，重點不是「要讓人民過好日子」的目標，而是實現目標的手段和方法是什麼？這才是應該關注的問題核心。

2008年到2016馬政府執政時期，台灣在經濟上大幅度依賴中國，讓中國開始以經逼政，以經濟影響台灣的政治生態，到後來更明目張瞻的購買媒體，直接以紅色媒體在台灣帶風向，干渉台灣的言論自由；高雄市長韓國瑜就是中共干渉台灣民主下的獲益者，在中共介入及紅色媒體帶風向的影響下當選市長。韓市長當選市長後也沒有讓中共失望，多次發表親共言論、甚至赴中簽MOU，試圖以中共的經濟影響力來營造自己「執政有方」的形象。

中國這種利用經濟統戰與殖民的手法早已不是新聞，中國所推行的一帶一路，就是中國近來慣用的經濟統戰手法，利用資金的挹注，以經逼政，成功掏空「斯里蘭卡」就是明顯的例證。

高雄市長韓國瑜就是中共干渉台灣民主下的獲益者，在中共介入及紅色媒體帶風向的影響下當選市長。（資料照）

但是，也有不少國家，發現中國不安好心，所以終止了和中國的計畫，例如，非洲的獅子山就取消中國建造的機場計劃，馬來西亞取消建造高鐵計劃，巴基斯坦、尼泊爾和緬甸取消或擱置了中國近200億美元的投資與援助。

筆者想問，在兩岸議題上從不失言、奉兩岸一家親為圭臬的柯市長，在中國提供的大筆資金前，會不會接受中共的經濟統戰與殖民，選擇讓中資進入台灣，接受中國包裹著糖衣的毒藥，為了利益，出賣台灣的國家安全與民主自由。

1927年，台灣民眾黨主張「台灣是台灣人的台灣」，請問，在柯市長一切「利益」至上的價值觀中，「台灣還是台灣人的台灣」嗎？還是台灣僅是待價而沽、砧板上待宰的魚肉？

再來，未來柯市長的台灣民眾黨公布成員時就會證明，柯市長的政黨是不是就是「投機政黨」。因為，台灣民眾黨的成員除了今天出席成立記者會的鍾小平、徐立信外，更可能包含陪同柯文哲訪美的前台北市議員童仲彥，以及其他在市議員選舉期間簽署柯P認同卡的落選人們。

檢視這些人的從政歷程，要不是因為想選舉不被原來的政黨提名，不然就是因為家暴、私生活問題被原來的政黨開除黨籍。會靠攏柯文哲，純粹是因為有利可圖的投機行為。

台灣民眾黨的成員除了今天出席成立記者會的鍾小平（左）、徐立信（右）外，更可能包含陪同柯文哲訪美的前台北市議員童仲彥，以及其他在市議員選舉期間簽署柯P認同卡的落選人們。（資料照）

回頭看看1920年代的台灣民眾黨，當時的成員組成包括李應章、蔣渭水、林獻堂、蔡培火，不是社運的領導者就是教育家、仕紳，無一不是當時的社會精英，更是充滿理想與熱情，與現在柯市長身邊這群只為了利益才聚集在一起的烏合之眾有著天壤之別。也難怪蔣渭水的後人，聽聞柯市長要以台灣民眾黨的黨名組黨會氣到破口大罵。

台灣因為特殊的歷史因素與地緣關係，時刻處於可能被中國併吞的威脅之中，所以無論是什麼政策，只要不是兩黨有共識，最後必然會回歸藍綠對決。現在中國兵臨城下，兩黨在兩岸政策上，「國民黨親中不反統一、民進黨反中反統一」卻有著天壤之別。

所以，無論什麼政治議題，終究必須回歸到統獨、藍綠，也因此，統獨在台灣絕不是假議題，而是唯一的「政治真議題」。

柯P自認繼承遺志，蔣渭水後代氣炸：比韓國瑜還噁心！（截圖自蔣渭水的外曾孫女臉書/已取得作者授權）

換而言之，柯市長所說的，自己「不認為台獨或統一是中心思想」，就是一種故意忽略台灣結構問題的政治表態，因為柯市長在記者會中說，他講兩岸問題一定都照稿念，因為「他沒有把兩岸問題當作兒戲、開玩笑，所以從來不敢失言」，表示他是深知兩岸問題在台灣的重要性的，也因此，「不認為台獨或統一是中心思想」，根本就是「假中立，真親中」。

台灣民眾黨在台灣的歷史上有其定位，代表著一個時代的光榮與台人對於自治的追求，而柯市長的台灣民眾黨就只不過是投機政客的集合體。筆者請柯市長不要侮辱這段台灣人追求主體的光輝過去，把台灣人的歷中記憶變成自己政治上追求利益的「工具」！

（智庫研究人員）

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