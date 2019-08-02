自由開講》國民黨真是共產黨百年難得一見的知音

◎顧貯拳

中國政府日前宣布，北京、上海、廈門、天津、重慶、南京、廣州、杭州、成都、濟南等共47個城市自8/1起不再開放來台自由行。此措施一出，中國國民黨便立即附和表示，民進黨應該自己檢討。國民黨真是厲害，中國政府想要的就是這個效果，國民黨真的很會解讀！完全知共產黨者莫若國民黨！

國民黨真是共產黨百年難得一見的知音！（資料照）

民進黨自2016年上台以來，高舉維持現狀旗號，遵守中華民國憲法、兩岸人民關係條例，不曾也從未有過想主動挑釁中國。但是中國政府故步自封，硬是要將兩岸關係走上絕路，不只禁止中國團客來台，拔我邦交國，中斷兩岸協商機制，甚至連台中市的東亞青年運動會，都可以蠻橫的拔除。

請問中國國民黨，民進黨在這個過程中有哪一次主動對共產黨開火？拔除運動會，不是受害者就是繼任的中國國民黨台中市長嗎？請問共產黨有因為國民黨執政就開門了嗎？若無，國民黨要民進黨檢討什麼呢？

再來，民進黨堅守兩岸關係底線，不承認沒有共識的東西，連朱立倫、張善政都開始「覺醒」苦口婆心勸諫中國國民黨不要再談沒有民主基礎的九二共識。民進黨不挑釁、不再壓力下屈服，換回的是共產黨蠻橫專斷，破壞兩岸的和平往來。

再來，民進黨堅守兩岸關係底線，不承認沒有共識的東西，連朱立倫、張善政都開始「覺醒」苦口婆心勸諫中國國民黨不要再談沒有民主基礎的九二共識。（資料照）

光是李明哲事件，我們就不曾看過中國國民黨有什麼像樣的反應，遇到共產黨就會推給民進黨。中共在新疆迫害人權，泯滅人性，香港情勢險峻，連香港的國民黨員都痛心疾首，種種看到的都只有國民黨的麻木以及無動於衷。

中研院學者吳介民曾在研究中提到，中國共產黨利用和台灣的互動網路，尤其是各種經濟協議，培養了不少台灣的在地協力者。讓他們可以成為，共產黨遇到議題時需要表現出共產黨期待的樣本。而這些共產黨應聲蟲，國民黨過去叫他們漢奸、賣國賊，現在國民黨自己成了新一代在地協力者，自然只能沉默不語。

尤其是前總統馬英九，任何和中共水乳交融，簽了一大堆協議，當年都號稱這些協議非政治，不出賣台灣尊嚴，結果卸任後直接自稱，自己已經完成中程統一，這些協議都是一條條的和平協議，國民黨敗壞至此，真是讓人無法直視。而這條中國自由行也根本就是政治之旅，民進黨沒有因為基本認同不和就禁止中國人來，基於平等往來前提，民進黨才是不將旅遊帶入政治者。

尤其是前總統馬英九，任何和中共水乳交融，簽了一大堆協議，當年都號稱這些協議非政治，不出賣台灣尊嚴，結果卸任後直接自稱，自己已經完成中程統一，這些協議都是一條條的和平協議，國民黨敗壞至此，真是讓人無法直視。（資料照）

最後，我們還是要提醒中國國民黨，兩岸自由行的旅客，在蔡總統執政是連年增長。根據內政部移民署公布的數據：「中國人來台自由行每年均超過100萬人次，106年約105萬人次、107年約107萬人次，今年1月至6月已超過63萬人次。」請問中國國民黨，這樣子的數據，難得代表民進黨不歡迎中國人嗎？民進黨應該反省什麼呢？學國民黨當協力者嗎？

中國國民黨好歹也曾經是一個反共陣營的忠實成員，不要走到今日變成「小紅」，這只會讓人民所不齒。不只對未來兩岸關係的發展無益，更讓台灣未來前途更加凶險。作為台灣最大的在野黨，國民黨絕對有責任和政府一起對抗中國打壓，不要逢紅就軟，逢綠就打，這不是一個大黨該有的格局，更不是一個台灣曾經七十年執政黨經驗該有的表現。

（研究生）

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