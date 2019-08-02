自由開講》中客不來台，只是失敗的政治經濟操作！

◎余止

中國文化和旅遊部昨（7/31）宣布，將全面取消北京、上海等四十七個城市赴台的自由行簽證，行政院長蘇貞昌及交通部長林佳龍迅速回應，於今日上午（8/1）即表示九月將投入36億元進行「擴大秋冬國民旅遊奬勵計畫」。然而，根據各家媒體報導，取消觀光簽證將只是北京影響台灣的一系列政策工具的序曲。在這樣的情形下，我們值得關注的是：距離大選只剩5個月，台灣有能力回應中國的政治經濟攻擊嗎？

事實上，中國禁止中客來台自由行，在經濟層面上早已被證明是一項錯誤的操作。（法新社）

事實上，中國禁止中客來台自由行，在經濟層面上早已被證明是一項錯誤的操作，主要原因是：中國來台的觀光客早就開始減少，例如中客來台自由行的數量已經從2015年的133萬人下降到2018年的107萬人，在另一方面，國際旅客來台的人數於近年呈現指數性成長，如2015年國際旅客來台人數為717萬人，到2018年則快速增加至837萬人，甚至2019年國際旅客的人數有望再持續增加。

因此，在這樣的前提下，中國要打禁止旅客來台的「觀光戰」，效果已經十分令人質疑，再加上行政院近期推出的「擴大秋冬旅遊計畫」，可望刺激約768萬旅遊人次、帶動256億的周邊收入，以數據來看，禁止自由行旅客來台的策略不只會沒有效果，相反地，更可能會因為反作用力而使台灣觀光產業的前景更被看好。

另外在政治的層面上，中國此刻禁止旅客來台更是明顯的「戰略錯誤」，世界上絕對找不到任何一個正常國家會因為他國進行「普通且例行」的選舉，就開始禁止自己的國民到他國去旅遊。中國當權的態度顯示了自己多麽害怕人民和民主自由的社會進行交流，所以在這當下，他們只敢開放「一條龍」的團客來台旅遊，就是為了避免人民沾染太多「自由的空氣」而民心思變。

總而言之，中國過去對台讓利的甜頭已開始隨著經濟成長趨於平穩而消失，因此良好政策的大方向應該是要持續減低對中國的依賴，並且開發全世界的遊客。中客來台自由行的減少，將會是台灣走向世界的一個良好契機。

（學生，高雄市民）

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