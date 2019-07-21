自由開講》旺中突然大動作反擊紅媒指控的真實用意？！

◎夏語聲

旺中集團近來忽然大動作反擊外界的紅媒指控，甚至在立法院召開記者會大動作表示將對指控其為紅媒的若干人等提出法律告訴。而中國國台辦也立刻為其消毒撇清，表示這家媒體絕非中國控制。國台辦這種澄清方式簡直是此地無銀三百兩，就跟管中閔當初被指控在廈門大學兼課但由國台辦為其切割一樣讓人捧腹。但旺中集團何以在被指控是統媒多年，如今才大動作提告呢？其實這一些都是因為2020總統大選！

國台辦這種澄清方式簡直是此地無銀三百兩！（中央社）

但在回答這背後真實用意之前，我們仍然不免的要回顧中時集團這幾年到底幹了那些事情。除了2011年旺旺集團被指購買中時還特別向國台辦主任王毅報告外，更不論中時集團這些年到底拿了中國多少補助金，光是今年兩岸媒體高峰會上，中國政協主席汪洋毫不掩飾地說，蔡衍明董事長辛苦了，2020年選舉一定要獲勝，否則這一切就沒意義等語。由上述可知，中共官方和中時集團簡直就是至交，是推心置腹的莫逆好友！

次外，自2014年1月1日，《中國時報》就在刊登時論廣場改版啟事表示：「秉持中國認同、真道理性真愛台灣、和平發展終局統一、安定繁榮台灣、擴大兩岸民間交流、深化兩岸人民感情及新聞專業」。請問台灣有哪家媒體，敢直接表示要求兩岸必須終局統一？就算台灣的偏藍報社，或甚至是中國時報仍在余紀忠董事長經營的年代反台獨，都不敢明講必須和對岸終局統一！此刻當下，敢說和對岸中共統一的媒體不就唯有旺中嗎？

旺中在2019年6月12日，據統計將過去網站所有六四新聞，將近1000多筆全部過濾刪除，這更證實旺中就是共產黨應聲蟲，人民日報的台灣版！（翻攝來看韓粉秀下限臉書）

此外，根據中時前主編曾在媒體上諍言，當中時被收購成為旺中後，媒體的口徑就已被定調為：六四不能報，達賴不能寫，西藏新疆不能提！台灣目前即便是反台獨的媒體，沒有人會不譴責中共反自由民主人權的惡行，上述幾點為何不能提？那就是共產黨的痛處啊！更甚者，旺中在2019年6月12日，據統計將過去網站所有六四新聞，將近1000多筆全部過濾刪除，這更證實旺中就是共產黨應聲蟲，人民日報的台灣版！

此外，我們還可以從美國的某項大動作可以得知，旺中在台灣橫行已危害台灣的安全形象。美國在台協會（AIT）新館落成當日，由於美國前眾議院議長萊恩來訪，賓客冠蓋雲集於內湖新館內。這棟耗資2.55億美元，約新台幣75億元，是亞洲僅次伊拉克巴格達大使館造價的美國外館，維安是世界一流。然而，當日落成媒體聯誼酒會，台灣各家均有媒體獲邀，卻獨漏中時未取得邀請函。這背後的涵義，早已不言可喻。

然而，這一切都早就不是新聞了。從2013年台灣開展反媒體壟斷，甚至更早在2011年開始有許多人被中時解雇之後，旺中惡名遠播，早非台灣新鮮事。為何現在才開始追打指責他的媒體呢？因為韓國瑜要參選總統，而根據旺中死對頭郭台銘表示，他有極高資訊來源得知，蔡衍明寫計畫告訴國台辦要吹捧韓國瑜成為新任台灣總統，國台辦也照准並給予大量資源。但這條新聞出來，我們卻不見中時或蔡董事長提告，反而去告國外和台灣媒體抹紅？簡直莫名！

今年兩岸媒體高峰會上，中國政協主席汪洋（右）毫不掩飾地說，蔡衍明董事長（左）辛苦了，2020年選舉一定要獲勝，否則這一切就沒意義。（報社合成/翻攝中國央視官網/https://reurl.cc/D8186）

而旺中此刻所作所為，都是為了替韓國瑜尋找新的人氣匯聚點。因為韓國瑜市政處理實在太糟，落跑罵名加上罷免壓力又始終無法甩開，因此必須重聚韓粉人氣。韓粉之所以可以看中天信韓國瑜，那當然不會介意這家媒體是紅媒。而我們也可以看到招開記者會的多位中時高層，其實都和韓國瑜過去曾在中國時報服務有關，有些甚至是韓國瑜的同學。

而另一方面，由於這個起頭者是英國金融時報，中國最愛操作就是痛批這些媒體為：反華勢力，藉此激起愛國熱血者為其辯護。中時此刻這番操作，更添加外界對其為紅媒的印象，因為慣用的反華手段，外加法律訴訟，都是中國最愛的手段！

英國金融時報以斗大標題和內文寫著，中時集團內部人士透露，報導均受國台辦指揮。（圖取自沃草 Watchout臉書）

但即便我們可以對這波不尋常的行動看得更深，中時如今被糟蹋至此，仍讓人感到不勝唏噓。中國時報當年還有特派記者，在天安門廣場上因為報導學生的行動，遭到流彈波及送醫，如今該報否認六四，簡直是歷史最大的謬論！但我們仍不能對統媒掉以輕心，前中時主筆卜大中就曾在文章寫過，他採訪前中共高官許家屯時，就曾獲得證實中共一直都有親手資助海外的親共媒體。台灣現在面臨類似處境，旺中為了選舉此刻出手，希望各界能夠看得更明！

（中國政治研究愛好者）

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