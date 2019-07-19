自由開講》柯文哲想選總統卻不知美中貿易戰？還在用撥接嗎？

◎甄吳宇

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪時表示，台灣就是在經濟高度依賴中國，對中出口龐大，萬一中共切斷紅色供應鏈台灣會如何云云。柯文哲不知道是否為了選總統，真的已經失心瘋了！連這種完全違背脈絡常理的話都說的出口，真的自證勉強當台北市長有餘，若當總統層次與韓國瑜不分軒至。

柯文哲不知道是否為了選總統，真的已經失心瘋了！（資料照）

從媒體報導的數據：「就中經院調查顯示，全體製造業中有60.7%在中國設廠或營運據點，而在中國的台商已有6成因美中貿易紛爭採行因應措施，約18.9%評估回台投資設點。」

柯文哲市長與其擔心紅色供應鏈被停掉，怎麼不先擔心美國對中國制裁，造成台商損失的影響！自美中貿易戰開打以來，我們看到多少廠商開始自中國撤資，而且不斷希望台灣政府協助他們找土地，找資源，為台灣這幾年帶來不少就業機會，台灣年輕人的薪資調幅也是歷來政府之最，柯市長難道都視而不見？

若真是為了台商福祉著想，豈不是應該鼓勵台商分散風險，要不回台投資，要不配合政府的新南向到東協國家設點。另一方面，台灣對中國的出口依賴，本來就是基於地緣政治和經濟上，正常自由經濟下的表現。台灣多少科技業其實是對中國經濟做出巨大貢獻，假若台積電等科技廠對中國切斷經濟來往，反而對中國經濟影響才是更大！

其實，柯文哲市長整天嚷著台商福祉云云，事實上根本是被一廂情願的某些新黨統派幕僚包圍所形成一種片面幻想與對中國的無知誤解。真正會擔心中國切斷經濟往來的廠商，絕對不是和中國平等往來的企業，而是根本長期依賴中國補貼，實力卻不堪一擊的不少公司行號，多少人在台灣整天唱衰政府，鼓勵簽送台往生的經濟協議，背後都是基於自己飯碗，柯文哲市長連這種基本判斷都沒有，莫怪是韓國瑜的上一位統媒吹捧對象。

柯文哲市長應該要搞清楚，兩岸的經濟往來，是互利平等，早就形成中國愛講的「你中有我，我中有你」，恨不得台灣都要靠紅色供應鏈而活，怎麼捨得切斷？一切斷，是傷台五百自損一千！況且台灣政府其實非常非常樂見降低對中國經濟依賴，要公司廠商不要一再依賴單一國家市場，要分散風險。假若中國真願意幫這個大忙，柯文哲市長擔心什麼？柯文哲酸韓國瑜讀的書只夠當北農董事長，我看柯市長也半斤八兩吧！

柯文哲（右）酸韓國瑜（左）讀的書只夠當北農董事長，我看柯市長也半斤八兩吧！（資料照）

假若柯文哲真的有心要當中華民國台灣的總統，應該要對國際局勢有更透徹的了解，要對中南海的對台政策看得更透徹一些。過去陳水扁政府或蔡英文政府執政期間，我們有看到半家台商因此被中國政府不分青紅皂白的趕回來嗎？頂多我們看到殘忍的政治表態，但實際上公司行號若是夠大，是中國怕你走而不是你怕中國趕！有些廠商是自己違法或競爭力不足而離開，若都只解讀為兩岸關係所致，也未免太過玻璃心！

我們奉勸柯文哲市長，好好做好台北市長就好，若真有心參選總統，兩岸關係還是少談免得自曝其短。反正參選只會保送你口中瞧不起的韓國瑜，那你到底所為何來？何不專心做好市政，別再一直停留在低層次過時的兩岸價值觀。光纖網路都出來好久了，別還在停留撥接時代，這樣子參選總統會讓你萬劫不復啊！

（研究生，興趣產業分析）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法