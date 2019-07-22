自由開講》港警大規模鎮壓，到底誰是真的「共」？

◎鄭宇正

香港反送中事件持續延燒，43萬群眾走上街頭，暴力事件也持續發生，截至今天上午已經有45人受傷，1人命危急救中，抗議群眾被白衣人攻擊的影像在社群媒體中不斷重複播放，這件事情喚起我們的恐懼：民主自由從來不是一個從天而降的禮物。

香港元朗721晚至今（22）日凌晨發生白衣人群毆市民，網疑黑警勾結黑道滋事。（圖擷取自《香港突發事故報料區》臉書）

民主自由不是理所當然，相反地，民主自由是一種生活方式的選擇，更是一種持續的抗爭。回顧香港爭議的本質，其爭議點於：香港問題在「一國」的獨裁政權中，不斷挑起「兩制」的敏感核心點。換句話說：香港、台灣越自由，越容易挑動習政權的敏感核心。

台灣和香港的處境極為相像，但也有不同之處。最重要的不同之處是：我們幸運許多。七月初反送中集會時，香港友人跟我說：「台灣人別再說『今日香港，明日台灣』了，台灣人根本不理解在共產黨打壓之下的生活，台灣的民主自由是無法取代的。」

我想我可以這麼詮釋香港友人的話：因為共產黨不斷的打壓，香港人對安全的基本需求成了一種想像，對民主自由的追求更成了一種奢望，這種生活處境，的確是台灣人無法想像的。

相較香港的處境，國民黨在內部不斷稱綠營支持者為「綠共」，希望能將支持台灣主權的人民（其實不只有民進黨）全面抹紅。國民黨的目是要凸顯在民主的政權中，生活不一定會過得更好，然而在這同時，這群人卻不斷向中國（真的共產黨）釋出善意，希望能用中國紅利來作為自己選舉的「最強外掛」。香港的案例已經證明了「一國兩制」不是制度上「兩制」，更是統治上的「兩治」。和共產黨親近是在玩火自焚。

不要忘記人民的眼睛是雪亮的，也不要忘記約翰・彌爾在《論自由》的序言中已經聲明的：「如果一個社會不尊重自由，無論其政體形式是什麼，都不能算是真正自由的。」國民黨真的應該開始好好認真思考誰才是真的「共」了。

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（學生）

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