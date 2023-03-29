自由開講》馬英九訪中，讓國民黨成為一個沒有信仰的政黨！

莊秉璋

馬英九這次赴中「祭祖」，從登陸接待到行程安排，都讓人摸不著頭緒，他這趟旅程，究竟是以什麼身份訪中？

如果是以前元首身份，則中方接待完全沒有元首等級，當然中方肯定不承認馬英九是國家元首，可以這次連「台灣地區領導人」的身份都不給，謁陵花圈上寫的還是「中國國民黨前主席」，中國只當他是一個政黨組織的前主席。

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如果是以平民身份，那麼馬英九可謂完全沒有身為一個國家前元首的自覺，以及一個國家前元首訪中的政治意義。

然而無論是上述那一種身份，對方自始至終不把馬英九平等視之，那就是自我矮化，而馬英九所表現的激動、興奮、積極，也就是熱臉貼冷屁股的自我滿足，顯得慘澹廉價、唾面自乾。

馬所喊出的「兩岸共同振興中華」，也就讓人覺得尷尬。

這次馬英九訪中的悲哀在於，他自願把中國國民黨的神主牌丟在地上讓人踐踏，中國國民黨一直以來所追求的信仰在此刻盪然無存，而國民黨似乎毫不在意。

這次馬英九訪中的悲哀在於，他自願把中國國民黨的神主牌丟在地上讓人踐踏，中國國民黨一直以來所追求的信仰在此刻盪然無存，而國民黨似乎毫不在意。（法新社）

在中國國民黨所定位的中華史觀下，過去兩岸在政治上、經濟上、歷史上，對外競爭的是中國代理權，對內爭奪的就是「中華道統」的詮釋權。雙方都以繼承中華文化五千年歷史為號召，對國內人民進行召喚，藉此建立中華民族情感，更在黨國體制的教鞭下，中華文化成為台灣島內的霸權，成為禁錮台灣人的文化牢籠，成為壓制台灣人的鬼魅邪靈。

馬英九的彎腰躹躬，象徵中國國民黨向中國共產黨所構築的道統俯首稱臣，馬英九將中華道統詮釋權雙手奉上。而這也讓島內一切呼喚中華民族情感的口號，淪為一種單薄的選舉語言，而剝除了信仰的中國國民黨，便赤裸裸地成為四九後共同利益的載體。

一個沒有信仰的政黨，也就沒有存在的價值了。

（台灣基進桃園黨部主任）

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