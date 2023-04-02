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自由開講》語言文字的使用與國家、民族無法類比！

2023/04/02 16:23

洪昱睿

長期觀察貴報電子版本，會發現不少網友喜歡貼一些內容明顯是「鬼打牆」或是「一再剪貼相同文句」，甚至是幾乎「天天來找碴嗆人」的例子，筆者以前也稍加批評過。但是最近又有一長期活躍於本版面的網友，不僅是抄貼文章，更是自行加油添醋，無論對方是何種政治立場，筆者還是覺得需要加以澄清。

引述一段該網友留言是如此說的：「看看越南和韓國為了避免和中國鈎鈎纏，早就放棄漢字了。烏克蘭有樣學樣，也要放棄俄語。」筆者出身專業語言研究，研究的亦正好是屬「日、韓、華」三語等「漢字文化圈」的語文，對同文化圈的越南語也稍有涉獵，致於俄語和烏克蘭語雖沒那麼熟悉，引此以歷史知識和國際情勢的背景，還是有一些了解的。

指向正題。首先，真正全面廢除漢字的「原東亞漢字文化圈」的只有「朝鮮民主主義人民共和國」（北韓）以及「越南社會主義共和國」而已。大韓民國（南韓）並未全面廢除「漢字」；這只要看韓國居民身分證上普遍有漢字姓名，報紙、新聞頭條，重要提詞仍然有使用漢字即可得知，甚至韓國街頭上也依看得到許多漢字一樣。只不過要注意到一點，那些漢字未必與台灣現行繁體漢字甚或中國簡體字一樣。

圖為韓國居民身分證示意圖。（圖片來源：https://www.creatrip.com/blog/10345）

致於朝鮮（北韓），由於其封建鎖國，我們只能確定他們早在幾十年前意識形態高漲時，就全面廢除漢字，單一採用朝鮮諺文了。而越南的狀況是，王國時代使用漢文，但漢文學習費用高昂，直至殖民者入侵，帶來羅馬字母，引此越南統一後「順利成章」地廢除漢字的使用了。

最後關於烏克蘭，情況又不太一樣了。烏克蘭境內本就有許多俄裔人士和說俄語的人們，只是並非皆以親俄、反俄去做作畫分的而已。綜觀以上，這些和避免與中國、俄羅斯「鈎鈎纏」是沒有什麼太有根據的問題的。

（紐約市大學經濟系教授）

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