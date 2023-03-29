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自由開講》蔡英文總統出訪之外交里程碑

2023/03/29 11:00

陳冠廷

蔡英文總統這次的「民主夥伴共榮之旅」，分別將在美國東西兩岸重要的商業中心紐約、洛杉磯過境，有相當重大的歷史意義。

首先，政治上，紐約是全球政經中心，又是聯合國總部所在地且智庫林立，諸如美國外交關係協會（CFR）、曼哈頓政策研究院（Manhattan Institute for Policy Research）、羅斯福研究所（The Roosevelt Institute），要見各國高級官員、重要民意代表、專家學者都相當方便。在不挑釁中國，不進入華府首都圈的前提下，選擇紐約是蔡總統贏得裡子的務實展現。而在總統過境洛杉磯時，更有與眾議院議長凱文·麥卡錫（House Speaker Kevin McCarthy, R-CA）會晤的行程，這更是重大的外交突破。

其次，歷史上，歷任總統在執政後期時，不是未過境美國，就是過境的地點不在紐約。扁、馬過境紐約時，都還是政治能量充足、聲勢如日中天之際。現今蔡總統任期已進入倒數，美方還允許其過境到紐約，極具實質意義，顯見蔡總統七年來獲得美國高度信任與肯定，為蔡總統的紐約行平添不少光彩。

現今蔡總統任期已進入倒數，美方還允許其過境到紐約，極具實質意義，顯見蔡總統七年來獲得美國高度信任與肯定，為蔡總統的紐約行平添不少光彩。（路透社）

回顧歷屆總統的訪美外交突破，李登輝前總統在1995年前往母校康乃爾大學演講，是斷交後首位訪美的元首。陳水扁前總統在2003年訪問巴拿馬時過境紐約，吳淑珍也曾以第一夫人的名義於2002年10月訪美並到國會山莊演講，外交成就可謂豐碩。馬英九前總統亦在2013年出訪巴拉圭時過境紐約，參觀911博物館並重返母校紐約大學，但除此之外，馬前總統的出訪未有超越李扁待遇的外交實績。

所幸近年台美關係在蔡英文總統執政下，發展得有聲有色。立法層面，美國眾院眾議院外委會、金委會紛紛通過諸如《台灣旅行法案》、《2023會計年度國防授權法》、《台灣衝突嚇阻法案》、《保護台灣法案》、《不歧視台灣法案》等一系列友台法案。行政層面，也成功爭取到美國前後任外交決策層峰支持保障台海安全。質言之，台美關係的升溫當然與中美競逐的大環境有關，但蔡總統與外交部透過長期努力爭取到美方信任，同樣也功不可沒。

綜整而言，此次蔡總統的訪美行程，將會是近期台美親善成果的終極體現。筆者認為除執政黨外，台灣其他政黨也應傾力支持此次總統的訪美行程，展現舉國一心團結的態度，讓台灣的國際地位得以藉此次出訪更加提升；因為蔡總統所留下的外交資產，將會傳承給下一任台灣的領導者，這些外交能量的累積，將讓台灣更有自信、更加從容的與美合作，共同面對接下來的挑戰。

（民進黨嘉義縣山區立委參選人）

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