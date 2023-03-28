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自由開講》台中師長霸凌逼死高中生 需追查中市教育局有無失職？！

2023/03/28 11:01

張天泰

近日，台中某高中發生六名師長集體霸凌逼死高中生，人本教育基金會、張廖萬堅立委召開記者會，揭露台中一名高中生，因為師長認為犯錯學生為眼中釘，以各種不當方式逼迫轉學，不堪校方長期霸凌、有罪推定，選擇自盡走上絕路，而學校師長霸凌學生致死的證據已被保存並公開，包含學校主任教官罵他是垃圾、社會敗類，請同學不要跟他在一起；學務主任要求他簽休學／轉學申請書；師長誣賴該生偷竊，揚言不認罪要上少年法庭，造成學生拒學，並透過密集獎懲逼他休學，導致此學生在1個月內就被記了9個警告、2個小過，一連串的不當管教、師長霸凌，導致該生於今年2月18日、開學第2天在家自殺，然而，此案發生校方、主管機關台中教育局一開始選擇卸責，不但無視其他學生控訴，還用最快的速度發布新聞稿，將該名男學生輕生原因，立即切割，全歸咎在個人行為、家庭因素，此行為無異助長霸凌殺人犯罪，直到人本教育基金會和立委介入，教育部長潘文忠才回應，此案「絕對毋枉毋縱」，若屬實將嚴懲嚴辦，同時台中市長盧秀燕也表示，校方調查過度消極、疑點重重，因此將相關人都調離現職以利調查，讓真相水落石出，目前教評會結果已出爐，決議將學務主任停聘至調查結果出爐，最重不排除解聘。

人本教育文教基金會中部聯合辦公室與立委張廖萬堅等人（25日）召開記者會，才讓這起校園霸凌事件曝光。（資料照）

一、霸凌犯罪的問題根源為人性劣根性

筆者長期研究防治霸凌犯罪的政策議題，觀察到霸凌犯罪的問題根源，在於人性欺善怕惡、欺負弱小的劣根性，小團體聚眾壯聲勢，導致出現以為霸凌犯罪行為不用負責的無知性，此霸凌致死案發生在校園，而在校園本該採取霸凌零容忍，所謂校園零容忍（School Zero Tolerance）係指學校對於某種校園霸凌等各種形式的暴力行為，所採取的強制禁止與立即處罰的政策，在學校老師看到學生被霸凌，不可漠不關心，而需第一時間行動介入關心，而此案為有不對等權力的六位師長對學生進行集體霸凌，形同斷了學生在學校一切求助生路，霸凌師長也合理化其犯行，甚至誤導受害者家長。

二、霸凌防治準則2.0漏洞需《防治霸凌專法》補足

而筆者和關心此議題的法律專業人士在2020年即開始倡議《防治霸凌專法》，當時曾和吳思瑤立委辦公室許家睿主任（現為桃園市議員）進行倡議討論，當時許家睿回應是目前台灣《防治霸凌專法》立法進度，先以教育部的「霸凌防治準則2.0」為主，以修復式正義為主，著重的是教育的功能，讓霸凌加害者和霸凌受害者都可以因此成長，走的是較無傷害的路線，因為在教育場域，師對生霸凌也被歸類為教師法第四條（師對生霸凌做規範），且另外台灣《防治霸凌專法》，也遭遇到無效通報，導致虛耗太多資源人力等現實問題，所以需要精準定義，但三年前筆者觀察便察覺，霸凌防治準則2.0，是停止不了學校霸凌傷人案、霸凌致死案等冤案發生，而台中師長霸凌逼死高中生案，就可以看到台灣目前防治校園霸凌犯罪的漏洞，例如生對生霸凌有通報時限，由學校權責人員向教育局通報，至遲不得超過24小時，那師對生霸凌該如何判定與通報？校園霸凌後續處理有無時限嗎？

三、需針對霸凌致死案「因果關係」追究責任

故筆者認為訂立《防治霸凌專法》，針對霸凌致死案的「因果關係」進行追究責任，才可以根治此議題，而目前各國霸凌犯罪須賠償的判例已陸續出現，包括日本霸凌案已開始被正視其因果關係，判賠約1028萬新台幣，澳洲霸凌案正視其因果關係判賠三千萬新台幣，美國職場霸凌案，正視其因果關係判賠九億四千萬新台幣，另一美國霸凌案正視其因果關係，刑事判終生監禁。

四、政府投入防治霸凌可避免社會成本虛耗

最後，探究霸凌犯罪的本質，為多數掌握不對等權勢的人欺辱少數弱勢者，此為是回到野蠻原始的弱肉強食狀態，必非教育正義，故筆者除了倡議《防治霸凌專法》為治本之法，同時點醒政府放任校園霸凌案也會導致其他連鎖社會問題，包含孩子在學校受到霸凌欺負，為求保護誤入黑幫，以為黑幫會做其靠山，但黑幫的目標要吞噬這些孩子，黑幫把這些雙重弱勢孩子工具化利用完再丟棄，形成更複雜難解的社會問題，上述為放任霸凌造成的連鎖問題，故筆者認為政府運用政策投入根本性防治校園霸凌，可避免其他社會成本的大量虛耗。

五、教育部也需追查台中市教育局有無失職

總言之，此師長霸凌高中生致死冤案，不只作為主管機關的台中市教育局應該擴大調查，追究相關人員責任外，也應確保該校不得再用相同手段管教學生，同時，針對台中市教育局揭露輔導紀錄，無視校內學生意見的作法，是否有違法失職的疑慮，教育部也應主動公正介入調查，絕對不能讓地方教育局處成為隻手遮天、包庇濫權霸凌不適任師長的幫兇！

（政治工作者、教育博士）

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