自由開講》蔡總統在紐約的兩天

周鉅原

蔡總統過境到訪紐約，轟動了美東各地所有的僑界，星期三晚上的僑宴，除了紐約紐澤西附近的僑胞之外，還有來自於波士頓，康乃狄克，再往南的費城，巴爾的摩和華盛頓，往西還有來自於賓州匹茲堡。這些僑胞們開長途的汽車或者包車，遠道而來參加總統的盛宴，熱情可感。 也許國內地同胞並不了解，住在波士頓的朋友開車過來，晚宴之後再開車回到波士頓已經是星期四的早上太陽出來的時候了。

蔡總統過境到訪紐約，轟動了美東各地所有的僑界，星期三晚上的僑宴，除了紐約紐澤西附近的僑胞之外，還有來自於波士頓，康乃狄克，再往南的費城，巴爾的摩和華盛頓，往西還有來自於賓州匹茲堡。（中央社）

這兩天有國內的媒體評論，紐澤西的州長都到了，怎麼沒有看到紐約州長 ? 可能他們並不知道紐約州政府是在四月一號開始下一年的會計年度。 紐約州長必須在首府Albany坐鎮，跟各黨派的議員協調，根本抽不出時間出來。 一直到現在（4月1號），紐約州下個年度的預算，也在未定之天。在這種情況之下，我們必須了解紐約州長的處境。更何況首府和紐約市有150英里的路程。

請繼續往下閱讀...

這一次，除了台美雙方密切的聯繫，讓蔡總統順利舒適而低調過境，美方也給台灣高度的尊嚴，給足面子，又強化台美實質的關係。這從美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）女士親自登機，歡迎總統到訪問。 並且在宴會上 重新強調美國遵守台灣關係法還有六項保證，可以證明。

至於國內的媒體評論，歡迎人群中，手上持著的是「中華民國」的國旗，這是因為紐約的僑胞，在異中求同，同中存異。 他們共同的目的是要繼續的支持本土政權的延續。這是最大的公約數，在這個前提之下，各人手上拿著什麼旗，則各行其是。同時國內也應該了解到 1960-70年代來美國留學、就業及創業的僑胞，現在都已經進入了退休之後的老人了。他們的體力能夠在蔡總統下榻的飯店之前，站上幾小時歡迎和歡送總統的已經很少了。所以拿國旗的多半是一些年輕的小伙子。這也具體而微的象徵台僑社會的世代傳承。我們應該很高興地看到年輕的一代，能夠認同台灣，挺身而出壓住了對岸過來的中國人無聊的抗議。當然這些人並不代表許許多多來自中國的僑民。

當總統蔡英文抵達在紐約市的下榻飯店前，受到當地台僑們舉起國旗熱烈歡迎！（法新社）

各位可以看到民視的報導當中，連一些路過的美國人都看不過去。而且這些美國人把中國對台灣的霸凌，等同普廷的蘇聯對烏克蘭的侵略一樣不講道理。 中國根本是個流氓的國家。

（紐約市大學經濟系教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法