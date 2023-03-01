自由開講》沒有加害者的228

洪錦鈺

按照慣例，追思、獻花、紀念會、音樂會，過去幾天台灣全島的各地方政府和許多團體在每年的「二二八和平日」舉辦了行禮如儀的活動，而政府更釋出連假（廉價）的美意，讓許多國人可以好好出遊，玩個盡興。這個就是現在我們紀念台灣國殤的方式？

就如同李惠仁導演所說「228之後不是229，是一場讓許多台灣人看不到明天的大屠殺！」

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從1947年3月大量屠殺台灣人民開始，中華民國在1949年更實施長達38年的人類有史以來最長的戒嚴，在全島無差別的捉人、以各種方式虐殺，從此以後，許多人見不到明天的太陽，許多家庭再也見不到父親、母親 、兒女、兒孫！

美國領事館曾紀錄在228事件有1.2～1.8萬人受害，這已經比中華民國政府的統計多出許多，但我們想問的是，當年蔣介石所派，劉雨卿所領的21師所攜帶的二十多萬發子彈用罊，是都打到那裏去了？還有許多人被推落海中淹死，被刺刀刺死，成了無名冤魂！政府至今給不出一個受難的正確數字，這是非常令人難以置信的事情。

人類歷史是一面照妖鏡，原諒與否不容加害者和其後代置喙，和解共生更不是執政者的信口開河、天花亂墜！圖為228當日，台北市長蔣萬安進行致詞時，多名抗議人士衝入現場抗議，場面一度相當混亂。（資料照）

日治時期的戶口政策早已建立，中華民國政府也早早就接管了日人所留的台灣戶政地政資料，之後才可以得心應手的施行所謂的土地改革，大量強徵台灣人民的土地，是另一個掠奪台灣人財產的228！由這些歴史軌跡，不難看出政府的無法還原死亡人民的數目和真相，不是不能，而是不為也！

從馬英九主政以來至今，每年政府總是呼籲大家要往前看，要和解共生！這是什麼概念？就是你們家死了人就算了，中國偉大領袖仍然需要高坐纪念堂上供萬人景仰！這個就是全世界僅有獨一無二的中華民國台灣的轉型正義！

人類歷史是一面照妖鏡，原諒與否不容加害者和其後代置喙，和解共生更不是執政者的信口開河、天花亂墜！

1947的3月是一個台灣飄血的日子！

（前時代力量台中主委）

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