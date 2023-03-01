自由開講》游顥慘淪林明溱「配角」

許順水

在傳統戲劇中，有生、旦、淨、墨、丑五類角色，其中「丑角」就是指在劇中插科打諢，為主人公幫腔作勢，甚至故意突顯主人公「優勢」的人物。俗話說：「政治如戲」，在近日，前南投縣長、立委補選參選人林明溱在一次造勢場合中，竟語出驚人地說：下屆會讓賢給「南投縣議員游顥」。林明溱為當選，竟說出「違心之論」，邏輯變換之快、腦洞開得之大，良心都被丟到天邊，實在令人瞠目結舌。

圖為南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱（右）與南投縣議員游顥（左）。（資料照）

事實上，現在隨便問一位南投鄉親都知道，林明溱此次參選，用意清楚明白，就是在出演「傳子不傳賢」的大戲。林明溱參加立委補選的自始自終，就是為了兒子林儒彬的「卡位」。而林明溱一直以來，就是演的戲比做的事還多，在這場林明溱、林儒彬、游顥出演的「三人戲」中，南投縣議員游顥雖堪稱是「最佳男配角」，出演的，卻是不折不扣的「政治悲劇」，外人看了，實在催淚至極。

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首先，林明溱大言不慚說此次參選，是為了栽培游顥等年輕人，目的在讓「年輕人可以順利接棒」，馬上被民進黨打臉。其實客觀來說，民進黨說得有理至極：「若是真心要讓賢給游顥，為何這次不讓游顥選？」別忘了，去年十二月《匯流新聞網》的民調，游顥的民調是以29.0%居冠，反倒是選前幾週，朱立倫主席才以「情況特別」理由，「破例」徵召高齡71歲的林明溱「代子出征」，硬生生剝奪游顥的參選權，讓游顥「『游』苦說不出」。

持平而論，游顥是台大政研所博士班、前洪秀柱辦公室主任，更是南投第四選區得票數居冠的議員，可說是年輕又有爆發力，一點也不會輸給「代子出征」的林明溱。況且，游顥在先前的參選聲明中，寫的感人至極，他說「握盡濁水溪線的每一雙手」、「政治前途與竹山鹿谷人綁在一起」。結果，游顥最後被林明溱荒謬「插隊」，游顥馬上「腿軟」，展現不折不扣的「政治妥協」。游顥雖充滿苦衷和「上司壓力」，但是其「腰折」行徑，是否辜負了「濁水溪線鄉親」的每一雙手？游顥任由「插隊魔人」林明溱狂插、亂插，難道就對得起當初投票給自己的鄉親父老嗎？

其次，林明溱說此次參選，目的在栽培年輕人。但是，掐指一算，林明溱若當選，不過是任期八個月多一點點的「陽春立委」，這短短的任期，到底要栽培什麼年輕人？更別說，假設林明溱當選，就要馬上「栽培」給游顥，那為什麼不直接讓游顥參選，讓游顥早一點進入國會殿堂「接班」？甚至，再不客氣一點地說，假若林明溱當選後馬上「撤手不幹」，難道林明溱此次參選，就完完全全是「多此一舉」，動用人力物力，就是在「脫褲子放屁」嗎？令人細思極恐。

最後，不管從何種角度來觀察，林明溱在選前四天，說自己「接班」游顥，其實就是「選情告急」，才「故作矯情」，將游顥拿來當作拯救自己選情的「特效藥」。否則，林明溱如果早有傳位之意，為什麼要遲遲在「半推半就」的窘況下表態？林明溱一騙再騙，不僅是「吹牛王」，更是「政治老渣男」。用「晚景淒涼」四字，來形容林明溱此次補選，或許再適切不過。

用感情來比喻，游顥雖然貴為得票數第一的縣議員，但是在這一場林明溱、林儒彬、游顥的三角關係中，游顥卻像是苦苦付出，卻始終得不到收穫的第三人。無論當選與否，林明溱、林儒彬「父傳子位」的接班態勢已定，游顥只能無奈當最佳第三人「配合出演」。游顥的心境，或許就如同情歌所傳唱的：「只是你生命的配角」、「心都碎了心好痛」。此次補選，游顥「游苦說不出」，還被迫在旁邊幫忙「敲邊鼓」，攻擊努力做事的參選人。林明溱盡演戲不做事，而游顥就如同戲中「丑角」，一笑一怒，盡隨林家，甚是可憐。

（南投青年）

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