自由開講》林明溱再度秀國民黨「下限」

陳杰

南投第二選區立委補選，將於3月4日進行投票。這場補選，表面是地區性的選舉，其實深深影響民主、法治等台灣價值觀。深耕南投已久的前行政院中部辦公室主任蔡培慧，對上已經在南投政壇「盤據」將近三十年的林明溱。蔡培慧是否能展現實力，如同她書中標題所稱綻放「拔地而起的力量」，翻轉南投，全台灣都在看。

其實，這場選舉競爭，是代表「在地價值的專業人士」與「地方政治勢力」之爭。更誠如林靜儀立委在輔選時直言：「林明溱參與補選，不是真的要為南投做什麼，而是要幫他的兒子卡位」、「難道由林明溱家族掌握所有資源、隨便要什麼就拿走嗎？」

請繼續往下閱讀...

說到底，熱愛權位不是原罪。問題是，林明溱參與各項選舉的「過去」與「現在」，就只是為了林明溱自己的兒子－林儒彬的「大富大貴」而鋪路。就在先前，林明溱早就爆出任用兒子掛上「縣長特助」，幫他跑行程的爭議；不僅如此，林明溱購入推估約五千萬的豪宅，還登記在兒子的名下。總體而言，從食、衣、住、行，林明溱幫林儒彬「想好想滿」、無微不至，但在林明溱的心中，卻始終沒想到南投人民和家鄉前途，實在令人咋舌。

說到底，熱愛權位不是原罪。問題是，林明溱（左）參與各項選舉的「過去」與「現在」，就只是為了林明溱自己的兒子－林儒彬的「大富大貴」而鋪路。（資料照）

更可悲的是，林明溱過去，早就有賄選、財務來源不清等案件纏身，要說是多麼「清廉」的政治人物，恐怕連路上的老太太都不相信。而今年72歲的他，更也本該是安養天年、含飴弄孫的年紀，卻無奈因為兒子初選民調，實在「扶不起」，所以最後國民黨只能讓林明溱「打開後門」，徵召「老將殘兵」上場「代打」。「熱愛權力使人瘋狂」，林明溱「愛兒」成癡、成狂，不計毀譽，拚了老命，卻反倒使國民黨內反目成仇。林明溱就如同郭台銘所言，「朽木為官」、「禽獸食祿」，在晚年甚至還得被迫出演「晚景淒涼」的驚世奇案，令人悲哀。

反觀，民進黨推出的蔡培慧，是南投在地出身，學、經歷俱佳，當初九二一大地震，蔡培慧毅然決然踏上重建家鄉之路，令人動容。多年前太陽花學運時，蔡培慧拖著病軀，站在第一線捍衛台灣的自由民主，都看得出她對這塊土的熱愛與付出。現在，南投已經17年沒政黨輪替，就如同先前賴清德主席，於南投輔選時直言：「國民黨一席，民進黨一席，大家不分黨派合作，選好人才為南投打拚」。改變從不怕「積跬步」，但害怕「不踏出那一步」。當初台北補選，吳怡農在一片看衰和不看好之下，打出「改變台灣政治文化」的漂亮一仗，那麼，蔡培慧何嘗不可？這也是開啟「地方政治改革」的開端，值得全台灣民眾共同關心與投入。

據媒體報導，年前民調已經顯示蔡培慧、林明溱相差到「個位數」，南投的翻轉「指日可待」，也令人興奮。在3月4日，要選擇為國民黨「秀下限」的林明溱，還是選擇真心「愛鄉」、「愛土」的蔡培慧？選擇呼之欲出，真正檢視南投立委第二選區選民的智慧。

（南投農民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法