自由開講》無法在中國生存的「去中心化社群軟體」

儀安

美國新型社交平臺Damus作為今年入熱門社交軟體，在中國推出兩天即被中國國家互聯網信息辦公室通知下架，其因包含「非法內容」不符合商店審查指南，但網友卻稱係因該軟體擁有規避網路監控系統功能，與中國政府法約背道而馳所致，使得Damus不受中國所待見。

社群應用程式Damus在中國推出2天，就被政府火速封殺。（擷取自Damus官網）

網路多次出現可規避網路審查之軟體，並統稱為「去中心化社群軟體」，此類軟體不僅能夠肆意發表言論，且當中無任何管理員，對於中國網友來說是相當自由的「完美世界」，不會因為「擦邊」行為而遭到封鎖帳戶等情形；據瞭解，字節跳動公司旗下軟體抖音，就因為其嚴格的審查制度，導致原先正常的影音被迫黃標下架，但多數中國網民顯然已對此事件見怪不怪，甚至覺得這是相當正常的情況。

請繼續往下閱讀...

中共在距今10年多前也曾與Google、Twitter及Youtube等社群平臺進行合作，但都因為無法配合中共高強度審查機制、分享軟體用戶隱私等遭到拒絕，進而被迫撤離中國，陸續更出現Facebook等諸多知名網站、軟體等在中國下架；中共政府的要求其實頗為簡單，就如同世界最強監視器「天網」，只要民眾所在，政府就需時刻監控，以防範任何事情發生，包括辱罵政府、反政府的情事。

據筆者瞭解，中國政府不斷針對言論、圖文及影音進行多重防範機制，深怕民眾瞭解境外世界與中共截然不同，也害怕境內醜聞不斷向外曝光，甚至恐讓民眾嚮往正常生活，進而促使反共心態萌生等事情發生，但中國網友早已透過翻牆系統對世界有所認知，並開始覺察中共政府有諸多不人道行為，而現在中國的言論審查制度不過是中國高層在自娛自樂，已然成為虛有其表的空洞規範。

（淡江大學戰略事務研究所助理）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法