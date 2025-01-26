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自由開講》「向東看」還是「向西行」？莫迪政府面臨抉擇

2025/01/26 19:00

◎ 陳建豪

20年前，日本前首相小泉純一郎曾問印度時任總理曼莫漢．辛格（Manmohan Singh），印度是會邁向「崛起的亞洲」，還是如西亞一般陷入混亂？時至今日，這個問題仍然擺在印度面前。莫迪政府喊出了雄心勃勃的「崛起」口號，卻沒有足夠的實際行動和戰略定力來支撐印度的大國夢想。在亞洲經濟體迅速崛起的背景下，印度卻在關鍵抉擇中搖擺不定。

莫迪政府喊出了雄心勃勃的「崛起」口號，卻沒有足夠的實際行動和戰略定力來支撐印度的大國夢想。（美聯社檔案照）莫迪政府喊出了雄心勃勃的「崛起」口號，卻沒有足夠的實際行動和戰略定力來支撐印度的大國夢想。（美聯社檔案照）

《印度快報》（The Indian Express）去年12月12日發表題為《崛起的印度還是教派印度？》的評論文章認為，印度思想上「向東看」希望成為崛起的亞洲大國；但行動上卻「向西行」，和中東部分國家一樣深陷教派主義困境。如此自相矛盾的狀態，讓印度不僅無法在亞洲的崛起浪潮中脫穎而出，還面臨著因內外困境而滑向不穩定深淵的危險。

印度外交近年來力推「區域多向結盟」，試圖扮演「和事佬」的角色特別是在中東地區，印度推行「印度—中東—歐洲經濟走廊」（IMEC）專案來擴大自身影響力。然而，這項被寄予厚望的戰略不僅因複雜的中東局勢長期停滯不前，印度自身應對、處理中東問題的手段也僅停留在外交層面。近期敘利亞局勢的劇變，更讓印度面臨尷尬：敘利亞總統阿薩德倒臺後，印度僅發表了一份外交聲明，呼籲各方必須努力維護敘利亞統一、主權、領土完整，以及尊重敘利亞社會各階層的利益和願望。這樣的表態顯得毫無實際意義，更暴露出其政策「口惠而實不至」的虛弱本質。

在中東問題上，印度靈活遊走於中東地區各方，「平等」地與以色列和穆斯林國家建立並加強經貿、防務合作關係，獲取多方利益。然而，隨著新一輪巴以衝突升級、中東局勢持續惡化，疊加敘利亞政權更迭，中東局勢變得更加不可預測，印度在該地區的「和事佬」角色逐漸失靈更為嚴重的是，印度國內的宗教矛盾正讓其外交形象大打折扣。

莫迪政府執政以來，印度教多數主義抬頭正在改變印度的政治生態印度國內不斷上升的宗教排他性和對穆斯林少數群體的系統性壓迫，與其試圖在國際上扮演「和平使者」的形象形成了巨大的反差從印度國內的《公民身份法修正案》到孟加拉因宗教問題與印度爆發的爭端，印度正在把自己推向「教派主義國家」的泥潭。這樣一個被國內宗教矛盾深刻撕裂的國家，又如何能成為亞洲崛起的領導者？

如今印度站在了一個歷史性的十字路口上，是「向東看」，成為「崛起的印度」？還是「向西走」，成為「教派主義」國家？（法新社檔案照）如今印度站在了一個歷史性的十字路口上，是「向東看」，成為「崛起的印度」？還是「向西走」，成為「教派主義」國家？（法新社檔案照）

在東亞和東南亞國家積極融入全球化、推動區域合作的同時，印度卻陷入西亞式的教派分裂與內耗之中。儘管近些年印度經濟增長快速，但是經濟層面的「崛起」並不能掩蓋印度國內的深層次問題。印度面臨的不是經濟增長速度的問題，而是社會結構性矛盾的失控。從種姓制度的遺毒，到宗教極端主義的抬頭，再到對少數群體的系統性排擠，印度國內的裂痕正在加深。與其說印度是一個崛起的大國，不如說它是一個內部問題層出不窮的「迷途巨人」。

印度需要深刻反思自身的政治與社會走向。莫迪政府高舉「崛起」大旗，但印度的實際表現卻越來越偏離這個目標。要真正成為一個崛起中的大國，印度必須直面國內的教派問題，重塑一個包容、多元的社會治理模式。如果印度繼續讓宗教極端主義和排他性政治主導其國內事務，所謂的「亞洲大國夢」只能淪為一句空話。崛起中的大國僅有經濟增長遠遠不夠。國家的軟實力、社會凝聚力和在國際事務中的穩定貢獻，同樣是重要的衡量標準。

如今的印度站在了一個歷史性的十字路口上。是「向東看」，成為「崛起的印度」？還是「向西走」，成為「教派主義」國家？莫迪政府的選擇，將決定印度未來幾十年的命運。如果印度不能從內部解決問題，崛起的大國夢，可能最終只是自己的一場幻想。

（作者為時事評論員）

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