自由開講》助選有罪？許縣長「這句話」有欠厚道！

尤榛嚴

廣義的2022年九合一大選，並未完全結束，先是國民黨王鴻薇以女戰神之姿，在台北市中山、北松山區立委補選贏了民進黨吳怡農，接著焦點放在三月四日南投縣濁水溪線（南區）的立委補選，由剛卸任的國民黨前縣長、前立委林明溱回鍋再戰縣長甫敗北的民進黨蔡培慧。

南投縣國民黨「完全執政」已久，林老縣長以二、三十年的從政經驗、選壇老將，打起來當然以逸待勞、扎實綿密；小同鄉（魚池）蔡培慧雖有創見遠景，但組織力相較顯然不足，不過屢敗屢戰，具有「溫暖而堅韌」的民主精神是事實。

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兩大黨把競爭焦點集中在南投此役，可以理解，君不見近日記者詢問國民黨主席朱立倫相關2024年的事，他概以「贏了南投補選再講」回答。民進黨輔選團隊浩浩蕩蕩的來到南投，把蔡培慧的競選總部設在南投市民進黨黨部，各鄉鎮亦設分部積極大力輔選，盼望在南投縣「開胡」。

民進黨主席賴清德更在元宵節下鄉助選，「國民黨1席、民進黨1席立委，大家不分黨派，選好人才為南投打拚，兩黨合作為地方，對南投的未來才是最好」的訴求頗有號召力，不容小覷。

至於縣長許淑華「我們應該讓這群人（民進黨輔選團隊），在三月四日當天，一起拖著行李回到台北」云云，雖具戰鬥信心，可是難免有欠厚道而流於高傲心態罷了。（資料照）

至於縣長許淑華「我們應該讓這群人（民進黨輔選團隊），在三月四日當天，一起拖著行李回到台北」云云，雖具戰鬥信心，可是難免有欠厚道而流於高傲心態罷了。因為同黨的人來助選，天經地義，來者是客理應尊重，就如外地人也有來南投替林前縣長助選的，你總不能也叫他們在補選日「一起拖著行李回去」吧？

（服務業，南投縣民）

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