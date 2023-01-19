自由開講》林弈華和王鴻薇等藍營政治人物需克制私心

張天泰

國民黨選舉剛大勝卻出現林弈華不辭立委，王鴻薇領兩次補助款爭議，林弈華不辭立委公督盟已嚴厲批判，其不為所動，立委管碧玲喊選舉補助款修法防王鴻薇領兩次補助款爭議，卻被王以雙標為理由轉移目標，然而，這兩件爭議不是不理、能賴就賴、把時間耗掉，不對的事都變對了，合理化人民的權益被剝奪就可以了事，台灣人民善良不計較，但林的爭議涉及剝奪近三十萬大安區公民一年立委服務的權利，也包含8到14位國會助理為人民在法案研究、預算監督、質詢政府政策、選民服務等業務協助的公民權利，而王的爭議更大，在議員選舉拿下2萬5727票，獲得七十七萬元的得票補助款，在立委補選獲得六萬多票，約可再獲得兩百萬的得票補助款，厚顏和貪婪成林和王私心利己的形容詞，已如透明人一樣被全台民眾看透透，特別是林弈華教育立委做得有聲有色，但為何轉身換跑道如此不漂亮，更是令人失望！

一、林王兩人不可動心機自作聰明

聰明如林奕華，世故如王鴻薇，何嘗不知道「司馬昭之心，路人皆知」的典故！但利己卻推使著這兩位，一步步跨向險境而仍不回頭！此次國民黨選舉大勝，選後眾人皆知林奕華和王鴻薇的利己心機，而猶不停下腳步，仍一意孤行的「鑽漏洞」，「走狹路」，看似為自己鋪陳一條最利己的政治道路！說到底，這是自作聰明，反而暴露國民黨政治人物未能通過克制私心的這關。

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聰明如林奕華（左），世故如王鴻薇（右），何嘗不知道「司馬昭之心，路人皆知」的典故！但利己卻推使著這兩位，一步步跨向險境而仍不回頭！（報社合成／資料照）

二、用服務台灣人民的利他心做對選擇

總之，林奕華苦做實做多年累積的政治聲望，王鴻薇記者出身，敢言敢戰，不應敗在此關，因為台灣民眾會記得，歷史會記錄，在這個藍營選舉大勝的時間關鍵點上，多斟酌，多想想，不要在遊戲規則上做文章，耍心機，表面上說是為了人民實則利己，這些都只會換來外界嘆息！吃相這樣難看，機關算盡，自己最終未必會贏，只會把國民黨，把自己，逼向了讓歷史唾棄的一端，也會讓台灣人民更加不信任藍營的政治人物。

三、兩人需把握時間時間和空間修正路線

最後，林奕華和王鴻薇需把握時間和空間修正路線，懂得及時煞車，現在對林奕華最有利的選擇是在1月31日前辭職，還給大安區近三十萬民眾，在未來一年有中央民意代表的公民權利，而王鴻薇選擇不鑽選舉規則的漏洞，把每票30元的補助捐出還給人民，也代表藍營政治人物能克制自己私心，不讓台灣選民的信任選票所託非人。

（教育博士、政治工作者）

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