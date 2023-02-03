自由開講》林奕華機關算盡 延後就任只為卡國民黨、玩弄選民？

涂醒哲

林奕華終於要辭立委了！ 2020年曾與林奕華對戰的民進黨國際部主任謝佩芬痛批，林沒收大安區立委補選，機關算盡，臉皮簡直比犀牛皮還厚，更讓大家認知到，她是毫無誠信的政客。

近日民進黨國際部主任謝佩芬痛批，國民黨立委林奕華（中）沒收大安區立委補選，機關算盡，臉皮簡直比犀牛皮還厚，更讓大家認知到，她是毫無誠信的政客。（報社合成／資料照）

為什麼蔣萬安要找林奕華作副市長呢？雖然蔣萬安做過台北市的立法委員，但在他參選市長的過程中，大家都可以看到他對台北市並不熟悉，他也沒有做過行政工作，他的當選主要靠的是台北市藍大於綠的天龍國特色。現在選上了，市政如麻，不是空口講大話或操弄仇恨就可以勝任的。蔣萬安急迫需要林奕華輔佐他，否則台北市政將會一團亂。

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林奕華連任四屆台北市議員，擔任過任台北市政府教育局局長以及臺北市第六選舉區立委，的確是比蔣萬安能幹多了。

但林奕華得了便宜還賣乖，竟然要蔣萬安市長一個人獨撐苦戰，只為了沒收大安區立委補選。林奕華說她二月初甚至三月才要辭立委，讓藍綠市議員都罵聲連連，台北市民也成為最大的受害者。

國民黨是擔心大安區補選恐怕會被民進黨拿去，所以才出此下策嗎？其實大安區是國民黨的超強區，藍大於綠非常明顯。國民黨也不是沒有人才，林奕華轉任台北市副市長消息一出來，包括台北市議員王欣儀、李柏毅、鍾沛君等人，以及擁有超高聲量的前台北市議員羅智強，都是外界點名的可能接棒人選。

因此蔣萬安選擇林奕華，竟然準備好讓台北市一個月少一位副市長、大安區一年中沒立委。配合林奕華延後就任的需求，讓大家看到國民黨只有算計，完全沒有把台北市民放在眼內。

圖為公督盟於上個月（6）日在立法院舉辦「譴責林奕華沒收台灣民主」記者會。（資料照）

因此我們說林奕華的延遲就任不是在怕民進黨補選選上，而是因為國民黨補選一定選得上，林奕華怕其接棒者可能會就此壯大，未來將取代林，讓以後還想在大安區選立法委員的林奕華失去機會。林只好用沒收補選來保障自己的權益，確保她多年來在大安區的經營不要落入別人的手中。

國民黨林奕華副市長對國民黨內政治人物的算計，的確機關算盡。看不起台北市民的智慧，漠視大安區民的權益也令人不齒。國民黨這樣玩弄選民，必將自食惡果！



（曾任衞生署長、嘉義市長）

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