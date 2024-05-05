自由開講》中共限制言論自由的暴行已昭然若揭！

◎陳俊

美國筆會（PEN America）最新發布《全球寫作自由度》報告指出，去年全球共有339名作家身陷囹圄，該份報告數據為歷年來新高，尤其是中共總共囚禁了107名作家，且連續五年名列全球第一。

中共囚禁人數首次超越百人，經調查被關押的作家，因在網路上批評中共官方政策或發表政治、經濟等相關言論，並表達支持民主觀點的網評者，即以尋釁滋事的罪名定罪，有些維吾爾族作家以分裂國家罪名被捕，而在香港的作家，則經常面臨國安法的壓力。甚至有被中共長期監禁的作家在監獄中面臨健康問題，如今年二月被判死緩的澳籍華裔作家楊恆均，即罹患腎臟方面的疾病。

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美國筆會全球寫作自由度報告，中國監禁的寫作者首次超過100人。圖為揭露武漢疫情的中國公民記者張展，2021年傳出在獄中絕食，體重剩下不到40公斤。（美聯社檔案照）

囚禁作家不僅壓制個人的聲音，也是對每個人言論自由和人權的侵犯，而侵犯言論自由也常導致其他方面人權的惡化，為專制國家扼殺人權的行為清除障礙，這就是為什麼許多西方國家反對囚禁作家與壓制言論的原因，並希望透過該報告引起更多國家對這些被監禁作家的關注，使他們能更快被釋放，此外，也藉由公開的數據分析及案例資料庫與倡議，建立相關國際規範，保護正面臨高度風險的作家。

然而，為何這些作家的個人資訊如此容易被中共官方掌握，主要是因為報紙或圖書出版商等非網路平台，均受到政府控制或嚴格審查，而任何來自網路空間的發言則比較難掌控，因此也不易被獨裁政府所發覺。

要如何杜絕類似的事再度發生，應支持言論自由作為人權的政府應積極尋求方法，並保護言論自由受到威脅的國家或作家，確保他們的聲音能夠被聽見，因此國際應建立一個強而有力的國際規範，承認這些為民主發聲的作家為社會文化及捍衛言論自由方面功不可沒，並強化他們的安全保護措施；另國際人權組織也應努力揭露侵犯人權行為，並防範獨裁政權針對行使言論自由的作家行拘禁等犯罪行為，並以公開譴責的方式，撻伐違反人道主義及正當程序的國家。

（國際情勢觀察員）

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