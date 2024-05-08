自由開講》習近平為何赴歐僅出訪三國？

◎陳俊

中共國家主席習近平近期赴歐僅訪問三國，分別為法國、匈牙利及塞爾維亞，然而元首出訪他國必然不會隨意選擇所去之國家，中共為何只去這三國，是基於政治、經濟或利益考量，還是另有所圖，以下就出訪的這三國分析。

中共國家主席習近平近期赴歐僅訪問三國，分別為法國、匈牙利及塞爾維亞。（路透社）

法國與英美的嫌隙

在處理與中共關係上，法國是最早與中共開展民用核能合作的西方國家，早在2000年初曾積極推動對中解除軍售禁令；加上近年法國在2021年美英澳3國簽安全協議，原先是法澳先敲定400億美元的潛艇大單，卻由美英為澳洲研製核動力潛艇，此舉引發法國不滿，直到後來澳洲賠償6億美元，法澳關係才趨緩，因此，習近平就任後與法國互動頗頻密。

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匈牙利與中共歷年往來甚密

不同於大多數歐盟國家對中共帶路倡議心存疑慮，匈牙利不僅是首位與中共簽署合作的歐洲國家，且過去幾年更是積極與中共貿易往來，因此中共已成為匈牙利最大的單一投資國，趁著中共電動車崛起，匈牙利向中共的電池巨頭寧德時代及比亞迪積極攏絡來此設廠，與中共關係非常密切。

習近平與塞爾維亞總統交好

回顧歷史在1999年北約對南斯拉夫轟炸時，美軍飛彈轟炸中共塞爾維亞駐大使館，點燃中共人民反美的浪潮，引發大規模示威，成為中共宣揚民族主義敘事的範例，另習近平與塞爾維亞總統武契奇交情甚篤，尤其去年10月武契奇到中國參加第3屆一帶一路國際合作高峰論壇後，塞國更將中共視為鐵桿朋友。

結語

中共藉他國有嫌隙時見縫插針已是常態，如烏俄戰爭來說，中共表面上呼籲兩國應克制，面對歐美國家希望期遏止雙方戰爭時更表示中共為中立一方，不應干涉烏俄戰爭，然中共的武器彈藥卻經常出沒在北韓周邊，並與俄國交易，由此可知，中共不僅表裡不一，面對他國各說各話，藉機離間西方國家之間的合作關係，綜觀近年來中共實力擴增，其作法是否在他國發生作用不容小覷。

（國際情勢研究員）

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