自由開講》這份《報告》充其量只是中國在「五十步笑百步」的無病呻吟！

Hong

前日，中共發布了《美國的霸權霸道霸凌及其危害》的報告（下稱《報告》），文中痛批了美國自二戰以來在世上種種所謂的「霸權」行為，從政治、軍事、經濟、科技及文化等方面，通通都扒拉了一遍，若不是對當今局勢有些於瞭解，還會以為這是篇「討賊檄文」，兩國準備開戰了。

平心而論，美國因自身國家利益與避免後來者的追趕，前者是為鞏固到手的麵包避免被搶，後者是對歷史教訓的經驗總結，比方說過去的日不落帝國-大英國協，現在混成啥樣子了！另一方面，美國確實在現有國際體制及標準上多有插手，甚至是制訂對自己有利的規範並要求他國遵守，就道德標準上的確有失公允，但國際社會的叢林法則哪有什麼道德底線可言？今天若世界第一超強是「中華人民共和國」，試問他就不會走「美利堅合眾國」的老路嗎？

請繼續往下閱讀...

前日，中共發布了《美國的霸權霸道霸凌及其危害》的報告，痛批美國在歷史上的種種作為，但身為世界第二的中共發出這篇近似「討賊檄文」的《報告》，難道自己就很乾淨嗎？（報社合成／中國外交部網站、彭博）

本篇無意探討美國是不是霸權、該《報告》有無污衊之事，因為那都是事實無須辯駁，但身為世界第二的中共發出這篇近似「討賊檄文」的《報告》，難道自己就很乾淨嗎？首先，中共對國際政治的影響力，隨著經濟實力不斷上升，說的話一年比一年硬、一回比一回霸道，就拿要求世界只能承認有「一個中國」這件事來說，敢情除了中共可以叫「中國」之外，別人不能和他「重名」，這不是霸道這叫啥？更何況世上還有部份國家還不承認中共是「中國」；第二，文中痛斥美國在全球有800個海外軍事基地，並因軍事霸權與擴張釀成人道慘劇，造成大量平民流離失所，換言之，中共認為只要是在海外有軍事基地就是軍事霸權與擴張，那麼試問習近平要求解放軍建成世界一流軍隊算不算新的軍事霸權？在吉布提開設軍事基地算不算軍事擴張？

經濟霸權部份，該《報告》指稱美國利用美金建立「美元霸權」，並以此作為地緣政治武器，搞單邊制裁和「長臂管轄」，日本都被迫與他簽立「廣場協議」，那麼試問中共2018年推出以人民幣計價的石油期貨合約，不也是試圖推動人民幣國際化、挑戰「美元霸權」的舉措嗎？其次科技霸權，這點倒是真說不得美國，二戰後全世界都打殘了，唯一沒受到太大波及的國家就是美國，其他人還在百廢待舉時，美國在相對安逸的環境下當然發展會迅捷很多，套一句共產黨唯物主義的邏輯，這是歷史的必然性，這有啥好霸不霸權的？文化霸權部份，《報告》指責是其對外戰略的重要組成部分，並慣用文化來加強和維護其在世界上的霸權地位，那麼試問「孔子學院」與「魯班工坊」算不算中共對外戰略的重要組成部分？算不算建構其未來在世界上的文化霸權拼圖？以上種種批判美國霸權、霸道及霸凌的行徑，中共是一個不落得都在緊緊跟隨中，真如同鄧小平所言「摸著石頭過河」。

承上言，筆者無意洗白美國，事實上美國也的確真的幹了不少骯髒事，但這是一個維護自身始終處在領先地位的國家必然會做的事，因為處在國際叢林中生存與利益才是一切，無所謂道不道德，回過頭再看看中共發的這篇報告，我不會說他是在抹黑，但反對、批判這一切的國家，卻不斷朝舊霸權的路上邁進，如此假君子、偽道學，是否就真的比他口中的這個真小人高尚？最後，筆者可以理解中共發這篇報告是為了搶占話語權及站在道德制高點的用心，但觀其行、聽其言實在很難相信他有多高大上，而這篇「用心良苦」的《報告》，充其量也只是「五十步笑百步」的無病呻吟而已。

（國防事務研究者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法