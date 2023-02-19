自由開講》尊重宗教和人權：停止利用星雲大師的離世進行政治操弄

紫紜

近日，中國派統戰官員以弔唁星雲大師為名，進行政治操控的事件引起了廣泛關注。星雲大師是一位在台灣享有盛譽的宗教人物，其在宗教和文化方面的貢獻是不可忽視的，他不僅是一位優秀的佛教法師，還是一位尊重人權和自由的活躍人士。他的一生和功績，深受廣大群眾的尊敬和愛戴，他的逝世在許多人心中引起了悲痛和惋惜。然而，中國卻趁此機會派統戰官員來台弔唁，並進行了一系列政治操控和利用，引起了廣泛的不滿和批評。

首先，我國政府官員表示，已批准陸區及港澳地區的信眾和親屬前來弔唁，惟中國官員未遵循臺灣過往已建立的程序提出申請，其派遣的名單中亦出現具有統戰身份的官員，因而遭拒。然中國官媒《環球時報》卻在此時宣稱，我國故意阻撓弔唁團、不顧基本人道主義，使得中國官員無法前往台灣，嚴重傷害兩岸廣大信眾的感情。

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其次，星雲大師辭世，中國卻想利用這個機會派統戰官員，對星雲大師進行政治操弄，甚至還把他的死亡當作一個政治工具，這種行為不僅令人震驚，還深深地暴露了中國對宗教和人權的漠視。中共也看準台灣宗教對民眾之巨大影響力，企圖拉攏台灣佛、道教等宗教團體人士，並多次舉辦各種宗教界的交流活動，以利對我國信眾進行政治宣傳與統戰；而星雲大師在台灣的地位崇高，中國當然不會放棄此般良好機會，藉宗教的影響力發動統戰，欲使信眾降低對台灣政府的支持，同時提高對中國的好感。

星雲大師辭世，中國卻想利用這個機會派統戰官員，對星雲大師進行政治操弄，甚至還把他的死亡當作一個政治工具，這種行為不僅令人震驚，還深深地暴露了中國對宗教和人權的漠視。（資料照／佛光山提供）

然而，中共派遣代表來台弔唁星雲一事，看似對宗教十分重視與友善，但事實上，中共對宗教的迫害是非常嚴重的。在文革時期，中共摧毀了無數的佛寺，強迫指定轉世活佛，以控制西藏。中共因為害怕宗教團體的活動威脅到中共的政權穩定，不容許中國存在其他宗教存在，也因此拆毀了大量的維吾爾族清真寺，並被當地民眾視為宗教殺手。

事實上，中共藉弔唁星雲大師行統戰的行為已經引起了台灣民眾的強烈不滿，且一向對台採取強硬的態度不斷干涉台灣事務。因此，我們必須強調，中共對台的任何政治操弄，只會使我國民眾對中共產生更負面的影響。當中共把星雲大師當作一個操弄和利用的工具時，就會只會造成宗教信眾對中共的不信任與厭惡。呼籲中共應尊重宗教和人權，停止利用星雲大師的離世，對我國進行統戰作為與政治操弄。

（新聞研究生）

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