自由開講》中國公安廳美國分部？！

儀安

美國檢方日前於紐約曼哈頓逮捕兩名涉嫌於唐人街地區運作一間中國「秘密警察局」，布魯克林區檢察官皮斯表示，此次事件揭露了中國所設立之「警僑事務海外服務站」，已然嚴重侵害美國國家主權。

美國執法人員日前逮捕兩名涉嫌在紐約設立「中國秘密警察局」的美國公民，兩人代表中國公安部在紐約唐人街成立美國第一個海外警察局。圖為兩人以紐約曼哈頓的中國僑團「長樂公會」作為掩護，設立「秘密警察局」，而後又轉移到同在紐約的福建同鄉會。（路透）

隨著習近平接連統治中共中央政權，掌握數億百姓生殺大權與政治自由，大陸民眾越發嚮往境外生活，據統計近幾個月內已有高達4000多人長途跋涉移民境外國家，許多抖音平台博主更是長期定居日本、韓國等地，不外乎係尋求經濟機會與政治自由。

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而中國當局也意識到其人民境外流動的問題，設立專案部門於境外各地建設「警僑事務海外服務站」，也就是中國「秘密警察局」，中國透過該據點表面偽裝為幫助海外的中國人辦理各種手續，背後卻透由服務站監控中共公民，利用不法手段要求其回歸中國，甚至強制逮捕中國所謂之異議人士，實際上就是把中共的司法黑手伸向海外，恐嚇逃離中共統治的中國人，中國更透過該服務站非法滲透竊取各國不法情資以利中國高層使用。

中國人權問題已然不僅限於境內，其伸向境外的魔爪更是惡名昭彰，根據「保護衛士」報告顯示，截至目前全球約54個中共海外警僑站點，且名稱各異，據點位置也都相當隱蔽，分布位置高達30個國家，其設立「秘密警察局」此舉明顯是濫用國際刑警組織漏洞、騷擾在境外國家上的異議人士與逃離中國的民眾。

筆者認為各國政府應對此事件高度重視，並針對中共在海外設置之服務站進行大規模掃蕩以保障境外大陸民眾不受中共威壓而返回中國面臨更嚴重迫害，同時也確保國家資安不受中國方法竊取，以保障國家安全無虞。

（淡江大學戰略事務研究所助理）

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