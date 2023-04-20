自由開講》龍應台該來台南聽聽戰機的聲音

薛志浩

前文化部長龍應台日前在《紐約時報》投書表示「北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕」。作為書寫49族群歷史記憶聞名的龍應台，對於時事的觀察卻如此缺乏歷史縱深，淪為中國大外宣的協力者，令人無比遺憾。

北京真的未開一槍嗎？龍應台是不是忘了，1996年台灣首次舉行總統直選時，中國發動的軍事演習，比子彈還大顆的飛彈落入基隆與高雄外海，美國獨立號與尼米茲號等航母艦隊則於台灣海峽佈陣。龍應台當然沒有忘記，她自己在文中都說小時候經歷過「臉塗迷彩、口中銜刀的中共蛙人可能會游上岸來」的年代。

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前文化部長龍應台日前在《紐約時報》投書表示「北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕」。（本報資料照）

龍應台忘記，或是刻意不去深究的地方是，當台灣面對中國威嚇是長期無法改變的客觀現實時，為什麼還要執意定位成是「對抗中國還是尋求和解的問題」，並且幻想「如果國民黨獲勝，與中國的緊張關係可能會緩和」？

書寫歷史記憶的作家龍應台，難道沒有意識到，國民黨從首次政黨輪替後，與中國共產黨的「和解作為」，目的是要將中共拉攏為政治盟友，與逐漸獲得美國支持的民進黨進行抗衡？國民黨將政黨利益置於中華民國國家利益之上的轉向，導致了ECFA出現各種買辦、形象宣傳，台灣產業反而受到更多非市場性的波動，損害農漁民生計。台南的虱目魚與芒果，屏東的鳳梨和蓮霧，都是活生生的例子。

龍應台在文中還提到，當戰機飛過頭頂時，農民會繼續彎腰耕作。龍應台想暗示台灣民眾對緊張局勢莫可奈何或漠不關心，但這與普遍事實截然相反，台南市民、北高雄岡山一帶市民，每天都與戰機起降聲為伍，他們不是莫可奈何或漠不關心，而是將「戰爭準備」融入自己的日常生活；這些戰機起降的聲音，是此刻自由的生活方式得以維持的第一道防線。

第二道防線，則是要對抗龍應台這種表面上溫情書寫族群記憶，實際上是為大中國民族主義宣傳的心理防線。就像已故作家李敖一針見血的指出「大江大海騙了你」，只要越多人看穿這種無視中共對新疆、香港、西藏所作所為，只會鼓吹台灣民主或血濃於水可以讓中國善待台灣的矯情論述，那麼配合中國大外宣的龍應台們，便再也難以騙人了。

（歷史系研究生）

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