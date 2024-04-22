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自由開講》要讓人民普遍過的更好，年金改革刻不容緩

2024/04/22 10:52

◎洪孝全

前政治大學地政系教授徐世榮，在其臉書不斷強調一個爭議觀點：「土地房價高漲是建商財團炒作。」但以經濟學角度研判，建商財團何德何能炒作規模龐大的住宅市場，真正讓房價居高不下的人，恐怕是一大群逐年薪資調升，有充沛退休金，到死前取之不盡、用之不竭的公教族群。

筆者從20年前就讀研究所、出社會工作、結婚生子至今，租房、買房所探詢的屋主數之不盡。若要統計屋主身分，大概有7成以上屬於公教人員。詢問他們為什麼要買／囤房投資，皆是認為房子是最穩健的資產，稅金又低，就算沒使用，也可以輕鬆先買下來，或不用變賣就可換房。尤其是退休公教已經沒有侍奉父母或養兒負擔，在所得替代率幾乎100%下，每月退休金扣除食、衣、住、行、休閒娛樂開銷，用來養房還綽綽有餘。事實證明從SARS疫情之後，這20年來買房就是最好的投資，不得不欽佩公教人員精準眼光。

財團建商是住宅用地的供給者，基於供需法則，房價高時，高於建築成本下，建商有利可圖，就會努力蓋房子銷售。但消費者買房需求實在太強勁，房價不斷攀升，仍見不到需求疲軟；就算近年建築成本大增，因為公教人員有穩定薪水／退休金當後盾，持續買房投資下，建商只能不斷尋找數量有限的素地，又進一步墊高土地成本，並推升房價，讓高額貸款買房的年輕人，痛苦指數飆升。

財團建商是住宅用地的供給者，基於供需法則，房價高時，高於建築成本下，建商有利可圖，就會努力蓋房子銷售。（資料照）

台灣住宅老舊，許多都可以當成歷史建築。徐世榮為了自身名利，把不願納入老宅都更、重劃或區段徵收的「釘子戶」，視為是社會弱勢，表面上「為弱勢發聲」，這是個人言論自由範疇，無可置喙。但是把房價高漲，言之鑿鑿指控財團建商炒作土地，刻意製造對立，就有點「超譯」了。

強烈呼籲政府應該嚴肅看待年金改革一事，不管是軍公教、雇主、勞工、自由工作者，讓每個人都有一個公平合理退休金安養天年，才是解決幾十年來房價超乎合理範圍的根本之道。

（作者為服務業

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