自由開講》弄心機搞小動作非真強國也！談中共對美國務卿「降格接待」

◎張天泰

昨日，美國國務卿布林肯訪問北京，是拜登2021年1月就任總統後訪中的最高層級官員，但昨天只有司長級的中方官員在機場接機；布林肯下機時，停機坪也沒有紅地毯，而中共刻意以會議桌模式安排會面，習近平端坐橫排中央的主席位，傳達「上主下從」的意味，是暗藏心機的舖排，但矛盾的是，習近平後來對五年來首位訪華的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），稱「讓中美關係穩下來、好起來」。

美國國務卿布林肯（左）19日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平（右）會面。（路透社）

中共操弄心機、言行不一，回顧歷史，俯拾即是，中共對外宣稱文明大國、文明強國，卻在立陶宛允許台灣在當地設立代表處，將立陶宛的外交關係降至「代辦」層級，表面上達到報復立威，實質卻證明中共蠻橫又器小，然中共自稱「一個中國原則」是國際社會普遍共識，和公認的國際關係準則，此乃中共自我炮製並強加於人的手段，目的在於併吞台灣，事實上，中華人民共和國從未統治台灣，和台灣互不隸屬，台灣就是一個獨立的、有主體性的自由民主國家，事實存在國際社會，政府在領土範圍行使排他性管轄權，這是台海現狀。

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子路性情魯莽，勇武好鬥，曾和孔子問「什麼是強？」，孔子提醒：「寬柔以教，不報無道！」，人家對我蠻橫無禮也不報復，這也是強的一種形式，觀中共對美國務卿「降格接待」，弄心機搞小動作只為報復，非真強國之風，更非真大國之範也！

（教育博士、政治工作者）

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