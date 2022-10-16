自由開講》從二十大前夕的抗爭觀察：習近平真能成為萬歲？

邱志偉

中共二十大前夕，北京市海淀區四通橋上突然出現巨幅布條，上面寫著：「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，面對習近平前陣子在中共政治局常委會上發起的「堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策言行鬥爭」，相較於部分中國人民的心聲，習近平在二十大後續任，黨內應無問題。但能否成為千秋萬世的「現代萬歲」，從歷史軌跡及普世之道來看相當值得懷疑。

中國首都北京市海淀區四通橋上，十三日驚見「狼煙」與「橫幅」，訴求包括「不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，警方隨即押走上橋抗議的「橘衣人」並取下示威布條。（報社合成／取自網路）

這次北京的突發事件，雖然外界所知資訊不多，但從畫面、錄影等資料來看，這段抗爭歷時並不短，且有許多民眾停車佇足拍照、錄影，不論心態是看熱鬧，還是對於抗爭者的敬佩或認同，這次事件的效應都不容小覷。抗爭者不只放上巨幅布條，同時還播送高音喇叭強調：「要吃飯、要自由、要選票」。並且伴隨著巨大濃煙，不論濃煙原因為何，都相當引人注目，別說是在中國，連在台灣民主社會下發生這樣的抗爭，都很令人震撼，何況是當前中國封控嚴密的帝王之都北京城。

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雖然這次的突發事件，目前看來並未出現如六四天安門事件當年，先從八九學潮逐步擴散至全國的聲勢，但星星之火的力道，我們仍不可小覷。究竟有多少人不滿習近平在二十大的作為，或是有多少中共官員敢違抗習近平發起的防疫鬥爭，在威權體制下，這永遠都是黑箱，但回顧台灣的歷史及共產黨垮台的背景來看，習近平就算撐得過二十大，後面的二十一大、二十二大，五年、十年對習近平接下來的治理注定只會更加舉步維艱。

若相較當前中共的圍城模式，我們應當珍惜台灣已經全然的民主轉型，在一次次突破威權體制的抗爭之中，逐步健全我們的自由民主。但我仍要在此強調的是，台灣沒有任何能力或是責任，對中國共產黨體制有典範轉移的效果。從中國這次二十大，各界激辯的過程，從未見過有人舉例雷震、胡適等人曾在1960年試圖阻止勸諫蔣介石萬不可三任總統，雖最終失敗，仍在體制內形成一定的討論。

但北京這次，內部看不到有任何行動，也沒有人舉過雷震的案例，台灣對於北京的示範效果，除了經濟制度，其他並無任何作用。甚至連香港本來堅持的法治、自由社會，對於北京也無任何撼動的力道，倒是香港逐漸走向「北京化」。總而言之，我們珍惜台灣的民主自由，防止中共的滲透、介選，同時要深化民主，例如這次的18歲公民權修憲就相當重要。關心好我們的土地家園，不必拿大一中帽子，妄想台灣政治對中國制度改革的示範效果。

不過，我仍要強調的是，我們都樂見中國有天逐步走向民主化，這也不是全然機率零。柏林圍牆都能突然倒塌，蘇聯可在一夕垮台，蘇聯最後一任總書記戈巴契夫日前才過世，共產黨在歷史的演變之下，走向何種狀況，也都有前例可循，中共接下來發生哪種事情，其實也都不避過於驚訝。

但習近平若真想做當今的皇帝，要當永遠的萬歲，從歷史的軌跡來看難度甚高。（路透社）

但習近平若真想做當今的皇帝，要當永遠的萬歲，從歷史的軌跡來看難度甚高。再說習近平健康狀況，隨著年紀增加，中共政治局內的新血若持續增加，隨著黨內外的壓力升高，習近平要能千秋萬世的不交出政權，實在令人相當懷疑。但中共的命運仍是掌握在中國人手裡，唯有更多舉布條、爭民主的中國人走上街頭，中國命運才會改變。否則，走了習近平，下個仍是中共黨員，中國的專制獨裁政體依然會穩若泰山、牢不可破。

（立法委員）

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