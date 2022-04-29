自由開講》專屬習近平的「個人崇拜」！？

胡尼克

據媒體報導，日前中國網路上流傳網民「荊中」寫給中共20大（中國共產黨第20次全國代表大會）的「建言」文，題目是「請中宣部（中共中央宣傳部）制定個人崇拜的底線」，推測「荊中」此舉應與中共廣西自治區黨委書記的劉寧有關，因為此人近日在一個黨代會上提出 「永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」的口號，並推出題為「緊跟偉大復興領航人」的系列電視專題片，被認為正在全國醞釀一場升級版「頌聖」造勢運動，明顯已經違反中共黨章規定的「禁止任何形式的個人崇拜」。

中國國家主席習近平。（美聯社）

中共的黨章明文規定反對搞個人崇拜，厭棄對於個人的神格化，在當時第七屆二中全會就提出「不給黨的領導祝壽；不用黨的領導者名字做地名、街名和企業的名字」等措施。而從十二大起，中共的黨章更是明確規定，「黨禁止任何形式的個人崇拜，要保證黨領導人的活動處於黨和人民的監督之下，同時維護一切代表黨和人民利益領導人的威信」；對此，個人崇拜對象的負面批評通常是不被容忍的和不配存在的，會被視為錯誤、反動思想，甚至到了不配合表達效忠（如統一佩戴胸章）就會被整肅的程度，這點是兩者之間的最大差別。

請繼續往下閱讀...

由此可見中共黨章雖明令反對個人崇拜，但中共所有的制度設計和政治宣傳，個人崇拜的味道非常濃厚，而中宣部日前宣布廣泛展開以「強國復興有我」為主題的群眾宣傳教育活動，代表「緊跟偉大復興領航人」本就是中共指導下的一環，而指導人就是習近平本人，習近平把自身塑造成「偉大領袖」；於此，眼下中共不僅堅持防疫要清零，預定於下半年召開的二十大前夕，更下令網絡「異見」要清零，舉凡在網絡流傳批評馬克思、毛澤東、鄧小平或中國經濟政策及媚外的言論，統統要肅清，習近平顯然要將個人崇拜變成集體共識，把對於習近平的個人崇拜合理正當化，最後只會大權獨攬於一人身上。此時習近平必須主動搞個人崇拜，以此來確保權力地位，其目的為中共二十大執政的第3任任期鋪路，並將其鞏固為自毛澤東以來中國最具權勢的獨裁者。

（研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法