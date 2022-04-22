自由開講》自找臺階下的上海「社會面清零」達標

曼琳

中國上海因疫情封城迄今已進入第四週，隨著民眾怒火的加劇，上海政府所面臨的民怨壓力與日俱增，而據《路透社》報導指出，上海市寶山區書記陳杰日前表示，「中共國務院工作組、上海市委和市政府要求，上海疫情應在17日出現拐點（轉折點），並應在20日『實現（社會面）清零狀態』」，更稱此為「軍令狀」，沒有討價還價的餘地，同時也是扭轉疫情趨勢的最後一搏。

圖為上海某家方艙醫院（美聯社）

可這其中最令人訝異的是，就在上海官方傳出訂定20日為社會面清零後，上海市隨即舉行疫情防控新聞發布會，聲稱上海疫情有望舒緩，「上海通報確診病例出院以及無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察（出艙）人數，已超過同日新增陽性感染者人數」，且20日上海疫情防控新聞發布會也宣布，上海全市疫情呈下降趨勢，社區擴散得到有效遏止，上海市金山區和崇明區「首日達到社會清零目標」，果不其然，在中共當局嚴格的封控管制下，病毒不僅能聽黨話，說拐點就拐點，說清零就清零，還能精確到具體日期。然從上海衛健委20日通報數據顯示，19日新增2,494例本土確診，其中16,407例為無症狀感染者，新增7名本土死亡病例，如此規模也能算清零？其實要達到官方所要求的「清零」也並非難事，其所謂「社會面清零」，意即「讓病毒不在隔離區外傳播」，故只要上海市將確診數歸納在隔離區內，便能達到「社會面清零」，當然可大方的宣布「清零」達標。

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近期中共官方對於「清零」的定義修訂，從最初的「絕對清零」，轉變為「動態清零」，再到如今的「社會面清零」，不難看出中共官方已在經濟、民生及醫療資源幾近枯竭等排山倒海的壓力下，不得不行共存之實，但仍要強行冠以「清零」之名，以維護官方絕不與病毒共存的原則，並藉此與西方的「病毒共存論」相對抗，綜上所述，上海歷經此輪疫情肆虐後，可預見的是表面上即將迎接官方所訂之「社會面清零」乃至未來的「解封」，可實質上，卻是以整個上海市居民的人身自由及整體社會付出龐大經濟代價，來成全中共執意施行清零政策的顏面，到頭來，這也不過就是一齣北京政府自導自演的「清零成功」戲碼。

（研究生）

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