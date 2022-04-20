自由開講》俄軍給習近平的警示

康駿銘

在烏俄戰爭爆發以來，俄羅斯表面上壓倒性的軍力，並沒有如預期般迅速地取得戰爭的勝利，不但對基輔久攻不下，甚至開始逐步撤至東烏地區，一方面當然是因為烏克蘭人在面對俄軍的進逼，仍向全世界展現了堅守家園的決心，全國上下奮勇抗戰；另一方面是烏克蘭人堅守的精神，以及俄軍在布查犯下令人髮指的反人類暴行，激起了民主世界人民的憤概，民意促使各國政府推出各項對俄制裁及對烏的軍備、經濟、人道援助等，成為了抵抗俄軍的一股重要力量。而同樣重要的，是俄羅斯在戰爭中一再曝露在戰術、補給、軍備、訓練等不同層面的失誤與缺陷，以致西方制裁的經濟影響隨著戰事的延宕逐漸加大，加上本來就是一場不義之戰，無法獲得民眾支持，軍隊也無心作戰，自然難以取勝。

俄軍的表現不如預期，歸根究底是出於整個制度上的問題。在普廷的長期執政之下，俄羅斯變成了假民主、真威權的國家，國內反對聲音在大力打壓之下逐漸消散，對媒體的操控使得第四權無法有效監察政府，也讓民眾知情權嚴重受損，公權力缺乏監督與制衡之下，讓這場戰爭曝露了俄國龐大的國防開支與實際情形的嚴重落差，軍備採購、維護、補給等，明顯並無如實上報，也沒有確實執行監察與管理，這就是威權人治政權的弊病。而俄羅斯面臨內外巨大的壓力，也讓接下來的局勢變得更難預測，特別是普廷會否為了戰事上有所突破，而動用包括化學武器甚至核武等的毀滅性武器，是各國所擔憂的事。

請繼續往下閱讀...

俄軍的表現不如預期，歸根究底是出於整個制度上的問題！同樣在這場戰爭中面臨壓力的，還有一直覬覦台灣的習近平（右）。（路透社）

同樣在這場戰爭中面臨壓力的，還有一直覬覦台灣的習近平。雖然中國的經濟比俄國強勁，但中國內部的貪腐、欺上瞞下的官場作風也比俄國有過之而無不及，而且台灣有天險可守、防禦系統也相當成熟，尤其在俄軍坦克被單兵武器摧毀、甚至連黑海旗艦莫斯科號也被海王星導彈擊沉後，中國更需認真思考侵略台灣所要付出的代價。不過，中國自己在上海製造的人禍相信會讓習近平在二十大受到不少壓力，加上支持俄國的態度進一步撕裂了與西方的關係，仍有可能在內外交困下走上普廷的路，進行「武統」的政治豪賭。無論如何，不論最終會否爆發台海熱戰，中國始終並無放棄侵台的野心，而滲透與認知作戰也早已開打，這是毋庸置疑的事實。

（台灣基進國際部專員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法