自由開講》深夜的一碗泡麵當消夜的深遠意義

陳啟濃

中國小粉紅藉趙少康的說法來酸台灣的物價，引發台灣人出言諷刺反問「上海人今晚又吃甚麼？」蔡總統更秀出她晚上泡麵當消夜的照片，感受到自由的滋味。即使只是一碗泡麵，但卻是洋溢幸福與滿足。

正在進行自主健康管理的總統蔡英文日昨深夜貼出宵夜照，笑說「滿有幸福感的」。（圖取自蔡英文IG）

受疫情影響日子過得有比較艱難，然而台灣人只要勤奮，都不至於會餓肚子。在疫情期間居家隔離者，甚至還有地方政府溫馨送餐的服務。所以有句俗語說「吃飯皇帝大」，歷史上很多人是因為連一口飯都沒得吃，才會出來造反。台灣人的幸福，是政府的施政照顧弱勢生活，連一般老百姓也很熱心，不會眼看有同胞餓肚子，都會慨然捐助幫同胞度過難關。

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對於物價的確有點上揚，但我向路邊一位來自彰化溪州賣芭樂的農人學到消費的道理。他跟我提到「芭樂的價錢都會起起落落，貴的時候就少買一些，少吃一點。便宜的時候就可以多買一些，多吃一點。」他的道理不就是市場機制嗎？物價跟世界局勢、整體消費環境與產品的需求度緊緊相關，起落是很自然的事。

蔡總統秀泡麵的照片，用意頗深。台灣的總統沒有比人民偉大，享受的也是一般平民美食。然而這碗泡麵，泡的是自由，吃的是自在，這是台灣民主生活的真實寫照。然而當上海市民連想要有碗泡麵都不可求的艱難時刻，上海的長官以及中南海的大官，卻無法苦民所苦，每天不僅有得吃，吃的可能還是山珍海味。

台灣人自由自在的幸福，即使只是吃碗泡麵的小確幸，又豈是生活在極權國家的小粉紅能夠體會的。

（教育人員）

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