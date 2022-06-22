自由開講》習近平招魂 柯文哲趕屍

游森琳

台北市政烏煙瘴氣，柯文哲市府網軍醜案、大巨蛋弊案、富邦獨董「市庫通黨庫」疑案纏身，無法自拔，柯文哲為移轉焦點展開民眾黨「全台大眾走」，行腳至金門跨海插旗成立縣黨部，宣稱民眾黨要成為「台灣第一大黨」，並聲稱要興建連結金門、廈門跨海的「金廈大橋」！

兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲日前拋出興建連接金門與中國廈門的跨海大橋（金廈大橋）議題，引發國安疑慮。（資料照）

柯文哲說興建連接金門與中國廈門跨海大橋「可解決金門水、電、垃圾等民生問題」；柯文哲心中想的只有金門人的民生問題嗎？燕雀豈知「鴻鵠」大志？柯文哲自從當選市長之後，即頻頻向中國共產黨拋媚眼，言行舉止極盡迎合習近平，時時與洪秀柱競爭表忠，有朝一日祖國完成「統一大業」，柯文哲立即可以「紅頂加蓋、黃袍加身」成為「台灣特首」！

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構建「金廈大橋」是習近平朝思夢想「祖國統一」大夢中的一個進程，習近平想效法蘇俄建造「克里米亞」大橋的方法，串聯「祖國」與金門的連結，中國人與金門人可以融合，中國解放軍可以暢通無阻進駐金門，習近平可以用最低成本、最廉價的方式統戰金門！

正值習近平實施《軍隊非戰爭軍事行動》與宣稱《台灣海峽非國際水域》之時，柯文哲無視習近平侵台的野心，竟然立即、適時的表忠，如果「金廈大橋」統戰金門成功，將是「台灣海峽跨海大橋」成功的實驗藍圖，解放軍無數的坦克車大軍，將透過中、台跨海大橋長行直入台灣本島、燒殺盧略凌辱台灣人，台灣人沿途手捧鮮花、五星旗跪地磕頭、畢恭畢敬的恭迎「祖國王師」，當「祖國收復台灣」之時，就是開門揖盜的「柯三桂」黃袍加身之日！

（台灣活力旺企業協會理事）

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