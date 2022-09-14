自由開講》中共的政經軍心皆在為二十大的召開而「祭旗」

曼琳

就在距離中共舉行二十大前的敏感時期，中共軍方8日突然舉行晉升上將軍銜儀式，據中共官媒央視公開報導稱，此次晉升上將皆者為北部戰區司令員王強，即代表原司令李橋銘遭到汰換，且去向成謎，更引發外界關注的是，9月8日零晨，網路上開始流傳幾部疑似瀋陽軍區傳出槍砲聲及戰機音爆聲的影片，同時「李橋銘發動兵變」、「出大事」及「內戰」等流言於網路上傳開。



李橋銘2016年任北部戰區陸軍司令，2017年升任北部戰區司令員，2019年晉任上將軍銜，且現任中共十九屆中央委員及中共二十大代表，於北部戰區深根多年、根基牢固，且年紀未達65歲退役年齡，手握軍中大權，更曾是中共軍方大戰區中最年輕的主官，正常而言理應還有一段飛黃騰達的軍旅，卻突然遭到撤換，雖目前無法證實兵變之說是否屬實，但能確定的是，北部戰區這個在中共軍事體系中一直屬於不安全的地帶，近期很可能發生某種衝突，才導致這種罕見打破慣例火速提拔且撤換軍區司令，以及「兵變」傳言甚囂塵上的情況發生，顯見越接近二十大，中共內部的混亂也越瞞不住，且自今年以來，中共當局持續借反貪打虎之名以穩固政權，在上半年就已處分了21名省部級官員、廳局級官員1237人、縣處級官員1萬人，遠高於去年同期，同時更有63名中央一級官員被查，且多數來自金融體系，不僅如此，近日中紀委再度「雙開」（開除公職、黨籍） 3名副部級官員並移交司法，中共國安高官劉彥平亦在9月1日被雙開。

就在距離中共舉行二十大前的敏感時期，中共軍方8日突然舉行晉升上將軍銜儀式，據中共官媒央視公開報導稱，此次晉升上將皆者為北部戰區司令員王強，即代表原司令李橋銘遭到汰換，且去向成謎。（圖片來源：網路）

自中共十九大後迄今5年間，習近平共晉升了9次上將，任內概略提拔了68名上將，從最近幾輪晉升上將和密集的軍方高層變動中，西部戰區換了三次司令，中部戰區也在短期內兩次換帥，除顯示習不斷安插自家人手於軍中，以鞏固自身軍權外，同時也表明中共軍事體系並非如表面上看得風平浪靜，為此習近平才寧可打破軍中常規也要積極且頻繁的更動軍中主將，且日前有日媒報導指出，中共近10年的維穩金費成長逾1倍，光2020年就高達6.4兆，遠高於同年軍費的7%，投入金費之高，便可知中共當局對於社會的控制力道有多大。

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總結上述，中共此時不僅軍系人事屢屢出亂，政府官員不斷被雙開，連國安高層亦出現變動，同時疫情再起，經濟衰退嚴重，失業率激增，中共當局卻持續將資金費用於對人民的維穩上，政經軍心皆在為二十大的召開而「祭旗」，犧牲一切只為求習近平第三次順利連任，未來隨著二十大期程越發接近，各部的整肅手段、高層鬥爭、派系爭奪只會越加嚴峻，早就不會有人關心百姓是否在水深火熱之中了。

（研究生）

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