自由開講》布習會後美中關係和緩之際，台灣應防範疑美論之傳言

◎陳子熙

美國國務卿布林肯日前訪中，會晤中共國家主席習近平、外長秦剛及中央外事辦主任王毅等官員，雙方就台海問題、經貿合作、建立對話機制等議題展開會談，美方希望藉本次會談緩解雙邊關係，恢復與中共的正常溝通渠道，希望藉本次會談緩解雙方緊張局勢，避免兩大強權衝突。

美國國務卿布林肯（中）日前訪中，會晤中共國家主席習近平、外長秦剛及中央外事辦主任王毅等官員，雙方就台海問題、經貿合作、建立對話機制等議題展開會談。（彭博）

布習會議主要提及三項重點，第一點是兩岸問題，美國認為若台海發生衝突將引發全球危機，故美方再度強調其維持一中原則立場，且反對台獨及任一方改變現狀，而美方亦表示將維持台灣關係法之規範，協助台灣建構自我防衛能力；第二點是延續峇里島共識，雙方期望能在去年峇里島會議中提及的俄烏戰爭、氣候危機及印太區域和平等議題上達成共識，美方希望中共能致力維護區域和平，同時強調台海和平穩定的重要性；第三點則是美方欲與中共重啟軍事對話機制，鑑於近期兩國在印太地區軍事活動頻仍，且有多次在海、空域引發衝突，美方希望雙方能重啟軍事對話管道，避免雙方因軍事行動擦槍走火進而引發爭端，然此舉遭中共拒絕。

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美方雖先以軟性姿態提及雙方經貿合作議題，然換個角度想，中共內部正處於經濟蕭條及失業率攀升等問題，而美方制裁行動又未曾間斷，中共經濟危機難以在近期有所起色，即使雙方在本次會談中，針對國安、社會、台海問題及建立軍事對話機制等未達成共識，但在中共經濟持續低迷狀態下，中共未來勢必在可預期的拜習會中對部分問題妥協。

美國雖表示支持一中原則，同時反對台獨及改變台海之舉，然亦強調將協助台灣建構自我防衛能力，不會背棄台灣，然此番言論也遭部分網民斷章取義，解讀為不支持台灣主權獨立，未來兩岸開戰美國將背棄台灣，因此研判中共將以此為認知作戰，利用網路平台散布疑美論等爭議訊息，削弱我國與美國友好關係，造成民眾對政府信任度降低，因此我國民眾也須做到不傳播、不輕信、即查證等作為，方能杜絕中共對我攻心策略。

（兩岸關係研究員）

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