自由開講》中共戰狼外交的謬誤：台灣不是中國底線，台灣是世界的底線

◎邱志偉

從二月延後至今的美國國務卿布林肯(Antony Blinken)訪中行,終於登場。這是自疫情以來,暌違近五年,美國政府高層首度訪問中國,面臨美中當前的暗潮洶湧,布林肯這趟行程注定是舉步維艱。從接機的形式,到中共中央外事委辦公室主任王毅的會面,以及外界高度關注的習近平會面,我們處處都能看到中共戰狼外交的斧鑿痕跡。美國此行可說是在面子上,給足中國滿意,但實質上中國又贏得幾分,則是接續要觀察的重點。

布林肯此次的訪中行,由於美中斷絕高層互訪數年,可以和1972年尼克森訪中及前一年季辛吉訪中相比。甚至即使在1989年中國陷入天安門事件的國際圍剿局面,美國也不曾想要惡化美中關係,或是斷絕聯繫,依舊派遣多位高層人士訪中。但畢竟武漢疫情實在太多巨大,美國內部對於中國隱匿、抗拒疫情調查的情緒不停延燒,美國也沒有對中國太多放軟的迴旋空間。

請繼續往下閱讀...

但從中國對美國國務卿的會見形式,仍可看到中國處心積慮的要以上對下的戰狼姿態,來迎接美國官員。最顯著的當屬習近平在北京人民大會堂會見布林肯時,打破過往會見的對等形式,改採由習近平坐在「ㄇ字型會議桌」的中間,用像是天朝會見訪賓的姿態,讓布林肯像是在對習近平「朝覲報告」的畫面,當然是中方刻意設計為之。中國外交部會後的新聞稿也定調,稱習近平是「禮貌性」接見。整個會見過程也僅有35分鐘,扣除翻譯所需的時間,兩人大概也沒有真的談了什麼,美中關係的凍結仍由此可見。

從二月延後至今的美國國務卿布林肯(Antony Blinken)訪中行,終於登場。這是自疫情以來,暌違近五年,美國政府高層首度訪問中國,面臨美中當前的暗潮洶湧,布林肯這趟行程注定是舉步維艱。(法新社)

站在台灣的視角,我們可以看到中國對美國顯然是滿腹苦水及不滿,包含美國對中的科技制裁,美國對台灣的支持等,尤其是中國特別喜愛強調台灣是美中障礙的核心。而對美國來說,美國最為忌憚的是在烏俄戰爭中,中國到底維持何種立場。雖然中國再三承諾,不會對俄羅斯提供致命性支援,但經濟援助?糧草支援?大量購買俄羅斯能源物資等,這些都不在中國的承諾範圍內。

短期之內,我們還看不到美中關係出現結構性或根本性轉圜的跡象,但藉由布林肯這次訪中,且在最後一刻仍見到習近平來說,距今只剩下幾個月的舊金山APEC會議,習近平赴美參加,甚至有可能發展為拜習會的可能性,已經悄然可見。

不過,既然中國無意在烏俄戰爭間選邊站,或是譴責俄羅斯的侵略立場,也就可想而見,美國不可能在台灣議題上有過多妥協空間。根據美國國務院新聞稿,布林肯接受全國公共廣播電台(National Public Radio, NPR)專訪時被問到關於台灣的議題,他除重申反對兩岸片面改變現狀外,也特別強調美中雙方都有共識,也就是海峽兩岸的現狀問題,只能用「和平方式化解歧見」。布林肯更多篇幅闡述,台灣海峽對世界的重要性,每天約有50%的全球商船必經此航道,台灣更製造世界70%的高檔半導體(You got about 70 percent of high-end semiconductors that are produced on Taiwan.),若台海陷入戰火絕對是世界性的災難。

換言之,這場美中交手過程,我也希望台灣各界要重視的,不應該只有中國新聞稿,更重要的是美國及全世界各國如何看待台灣,以及台灣在世界的重要性。當手機、AI、車用晶片等重要科技已經與全球日常密不可分,台灣已經不是中國口中的底線,而是全世界的底線。若中國對台動武,將是和世界為敵。

我也要在此引用前亞投行加拿大籍公關主管畢加博(Bob Pickard)的諍言,「中共對這個號稱國際性的組織,根本是肆無忌憚的控制,讓他只能盡早『逃離』」。到底台灣跟中國,誰才是問題,誰才是全世界的底線,我相信真相已經顯而易見。

(立法委員)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法