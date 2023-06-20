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自由開講》中共戰狼外交的謬誤：台灣不是中國底線，台灣是世界的底線

2023/06/20 15:07

◎邱志偉

從二月延後至今的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中行，終於登場。這是自疫情以來，暌違近五年，美國政府高層首度訪問中國，面臨美中當前的暗潮洶湧，布林肯這趟行程注定是舉步維艱。從接機的形式，到中共中央外事委辦公室主任王毅的會面，以及外界高度關注的習近平會面，我們處處都能看到中共戰狼外交的斧鑿痕跡。美國此行可說是在面子上，給足中國滿意，但實質上中國又贏得幾分，則是接續要觀察的重點。

布林肯此次的訪中行，由於美中斷絕高層互訪數年，可以和1972年尼克森訪中及前一年季辛吉訪中相比。甚至即使在1989年中國陷入天安門事件的國際圍剿局面，美國也不曾想要惡化美中關係，或是斷絕聯繫，依舊派遣多位高層人士訪中。但畢竟武漢疫情實在太多巨大，美國內部對於中國隱匿、抗拒疫情調查的情緒不停延燒，美國也沒有對中國太多放軟的迴旋空間。

但從中國對美國國務卿的會見形式，仍可看到中國處心積慮的要以上對下的戰狼姿態，來迎接美國官員。最顯著的當屬習近平在北京人民大會堂會見布林肯時，打破過往會見的對等形式，改採由習近平坐在「ㄇ字型會議桌」的中間，用像是天朝會見訪賓的姿態，讓布林肯像是在對習近平「朝覲報告」的畫面，當然是中方刻意設計為之。中國外交部會後的新聞稿也定調，稱習近平是「禮貌性」接見。整個會見過程也僅有35分鐘，扣除翻譯所需的時間，兩人大概也沒有真的談了什麼，美中關係的凍結仍由此可見。

從二月延後至今的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中行，終於登場。這是自疫情以來，暌違近五年，美國政府高層首度訪問中國，面臨美中當前的暗潮洶湧，布林肯這趟行程注定是舉步維艱。（法新社）

站在台灣的視角，我們可以看到中國對美國顯然是滿腹苦水及不滿，包含美國對中的科技制裁，美國對台灣的支持等，尤其是中國特別喜愛強調台灣是美中障礙的核心。而對美國來說，美國最為忌憚的是在烏俄戰爭中，中國到底維持何種立場。雖然中國再三承諾，不會對俄羅斯提供致命性支援，但經濟援助？糧草支援？大量購買俄羅斯能源物資等，這些都不在中國的承諾範圍內。

短期之內，我們還看不到美中關係出現結構性或根本性轉圜的跡象，但藉由布林肯這次訪中，且在最後一刻仍見到習近平來說，距今只剩下幾個月的舊金山APEC會議，習近平赴美參加，甚至有可能發展為拜習會的可能性，已經悄然可見。

不過，既然中國無意在烏俄戰爭間選邊站，或是譴責俄羅斯的侵略立場，也就可想而見，美國不可能在台灣議題上有過多妥協空間。根據美國國務院新聞稿，布林肯接受全國公共廣播電台（National Public Radio， NPR）專訪時被問到關於台灣的議題，他除重申反對兩岸片面改變現狀外，也特別強調美中雙方都有共識，也就是海峽兩岸的現狀問題，只能用「和平方式化解歧見」。布林肯更多篇幅闡述，台灣海峽對世界的重要性，每天約有50%的全球商船必經此航道，台灣更製造世界70%的高檔半導體（You got about 70 percent of high-end semiconductors that are produced on Taiwan.），若台海陷入戰火絕對是世界性的災難。

換言之，這場美中交手過程，我也希望台灣各界要重視的，不應該只有中國新聞稿，更重要的是美國及全世界各國如何看待台灣，以及台灣在世界的重要性。當手機、AI、車用晶片等重要科技已經與全球日常密不可分，台灣已經不是中國口中的底線，而是全世界的底線。若中國對台動武，將是和世界為敵。

我也要在此引用前亞投行加拿大籍公關主管畢加博（Bob Pickard）的諍言，「中共對這個號稱國際性的組織，根本是肆無忌憚的控制，讓他只能盡早『逃離』」。到底台灣跟中國，誰才是問題，誰才是全世界的底線，我相信真相已經顯而易見。

（立法委員）

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