自由開講》對2022年APEC經濟領袖會議的觀察

邱志偉

2022年APEC峰會已經落幕，這是自2018年之後再次舉辦的實體峰會，也是台灣代表張忠謀再次代表台灣出使APEC會議。在這場會議上，台灣在半導體的地位愈形重要，張忠謀在這場峰會上的發言，同樣是動見觀瞻。另外還有澳洲總理在場邊的發言，驚動台灣對CPTPP的敏感神經，是這場峰會對台灣影響最大的一段插曲，更是未來台灣可否入會的風向之一。

由於APEC領袖峰會緊接在G20峰會之後，有些重點的領導人會談可能在G20已經結束，例如拜習會在APEC上就沒再上演，但對台灣而言意義當然不同。APEC峰會可說是當前台灣在國際舞台上，最重要的一場會議，多年來這都是亞太國家領導人親自與會的重頭戲。這次包含日本首相、新加坡總理都親自出席，台灣也如同過往，成功與日本、新加坡舉行了雙邊會談，對於台灣在東北亞、東南亞的關係有舉足輕重的作用。

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另一點就是台灣延續了2018年張忠謀與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）舉行雙邊會談的慣例，這次同樣和美國副總統賀錦麗進行正式的雙邊會談。另外張忠謀也在晚宴上和美國國務卿布林肯比肩而坐，再次有密切交流的機會。這都是再次確定台美的雙邊關係並沒有出現波折，且與高層領袖的互談不會再是特殊突破，而能成為慣例。2023年APEC會議將移師美國舉辦，如無意外，美國總統應當親自與會，我們也期待台灣屆時能與美國總統正式舉辦雙邊會議，這將會是台美關係更重要的實質進展。

2022年APEC領袖峰會今落幕。我國領袖代表張忠謀今（19）與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會晤，兩人親切交談並合影。（APEC台灣代表團提供）

至於有人批評張忠謀在和習近平的互動，提到二十大致賀，我認為外界有些批評過當，甚至有刻意混淆視聽之嫌。張忠謀畢竟是企業家，目前也無任何政府職務的身分，與習近平有禮貌性對話，並無不妥，也無關政府立場。尤其是在私下非正式的閒聊，這和外交辭令無關，根本無需刻意的政治化。

張忠謀以當前台積電在全球舉足輕重的地位，他具有台積電創辦人的身分，習近平都要敬其三分。他願意藉這身分為台灣在國際舞台發聲，這是很令人敬重得成就，國人都應予以肯定。特別是，隨著台灣在全球半導體供應鏈中佔關鍵地位，美國祭出對中國的多項科技制裁，特別是晶片制裁，並請台積電到美國設置晶圓廠，這應當理解為台美間價值交往的一環，無須將其擴張解讀為棄台、去台。張忠謀向來主張根留台灣，他至今依然願為台灣奔走，就是以行動證明，台灣的護國神山地位終將不變。

不過，澳洲總理在會場對台灣不友善的發言，這必須要高度關注。因為澳洲剛換上工黨執政，對中國的立場態度可能與先前保守黨政府不同。雖然台灣與澳洲並無邦交，但澳洲總理在國際場合直呼台灣並非國家，更有間接呼應中國立場的可能。這與澳洲反對兩岸片面改變現狀的外交辭令，很容易牴觸，因為有過度向中國傾斜的跡象。

我建議政府，從外交部到總統府都必須呼籲澳洲政府當局，應當針對台灣加入CPTPP以及台灣在國際法下的地位，應當要有完整清楚的說明。就算無法承認台灣是獨立國家，也不應當逕行附和中國的立場。應當回到中澳建交公報的立場，對於台灣地位僅止於「acknowledge」認知到中國的立場，回到紅線內才是正確的作法，並應當呼籲中國絕不可武力犯台。

CPTPP的入會成功與否，將是台灣在APEC、WTO會議之外，相當重要的一個經貿會議。政府絕不可低估任何風險，萬不能遊說許多國家半天，卻被意外的程咬金絆倒，這將得不償失。

這次APEC會議的重點觀察，對台灣而言，須留意的是台澳關係的後續及CPTPP的動向。另外我也要再次向張忠謀先生為台灣做出的努力，表示最誠摯的敬意。同時也展望2023年APEC會議，台美關係能再有突破，能與美國總統舉行正式的雙邊會談，讓台美友好關係更上層樓。

（立法委員）

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