自由開講》聲援台灣加入聯合國

◎矽谷台美人社團

第78屆聯合國大會已於美東時間9月5日在紐約聯合國總部開議。聯合國是全球對話的最佳平台，但聯合國一九七一年通過的第二七五八號決議卻遭受到嚴重錯誤的詮釋，致使台灣持續不當地被排除在聯合國之外，這違反聯合國憲章的基本原則。

第78屆聯合國大會已於美東時間9月5日在紐約聯合國總部開議。（美聯社）

台灣完整具備人民 （nation）、領土 （country）、主權 （state）、政府 （government） 四要素，絕對是獨立國家，英國國會外交文書亦稱台灣是「事實獨立國家」。台灣並以和平非暴力的方式，汰除專制政權，實施民主政權，這是民主體制的最佳典範。堅信民主、自由和人權的台灣不僅是自由民主的堡壘，亦是印太地區安定及安全不可或缺的一環，更是世界軍事戰略要地和經濟繁榮的關鍵據點。

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「聯合國應積極維護台海及鄰近區域的和平、穩定及安全。台灣被排除在聯合國之外，已涉及區域安全。」而安全理事會成員的中國一再於台灣海峽（世界最繁忙的通道）與南海周邊進行粗暴的軍事挑釁，且不斷蠻橫地阻撓台灣加入聯合國，這是「麻煩製造者」的顯現，此「無事生非」的行事不但令民主國家相當關注和反制，也有礙全世界整體正向的發展。



對全球而言，將可以作出貢獻的夥伴拒於門外是道德和實質的雙重損失。台灣的良善力量是世界的幫手。誠如法國法蘭西學院院士尚-侯貝・皮特（Jean-Robert Pitte）所言：「因為台灣的自由、創意與樂觀進取，世界更需要台灣。」

我們呼籲聯合國恪守「不遺漏任一方」原則，「允許台灣有意義地參與相關會議和機制，也不應剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參觀採訪的權利，這有利解決最緊迫的全球問題。」國際社會務必正視台灣2,350萬人民參與聯合國體系的堅定決心，必須及時接受台灣入會，讓台灣善盡其國際社會責任，做出更多的貢獻！

雖然實質加入聯合國是一項漫長且艱鉅的工作，我們必須對未來具有信心和期待，在政府與民間共同努力之下，繼續爭取國際社會的贊同和支持。

連署社團：

北加州台灣會館Taiwanese American Center of Northern California

北美洲台灣人教授協會北加州分會NATPA - Northern California Chapter

北加州南灣台灣同鄉會Northern California South Bay Taiwanese Association

北加州台灣文化體育協會Taiwanese Culture and Sports Association

舊金山灣區台灣商會Taiwanese Chamber of Commerce of San Francisco Bay Area

傅紅玉博士基金會Dr. Anita Hong Foundation

台灣論壇Taiwan Forum

台灣學校聯合會

聖荷西急難救助協會San Jose Emergency Assistance Association

Cupertino 台中友誼城市協會Cupertino-TaiChung Friendship Cities

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