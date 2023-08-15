自由開講》台灣風電往前走 政府需拿出魄力與信心

◎涂蘊雯

台灣政府自2012年即曾公布「千架海陸風力機」計畫，期望在2030年促成4 GW的裝置容量。當初被視為是邁向逐漸淘汰化石燃料、提升能源自主的重要契機。如今，國際社會共同站在淨零減碳、對抗氣候變遷的陣線上，台灣發展捨棄再生能源再重拾煤炭、核能之回頭路，可謂萬般不值。經濟部現今應綜整並收斂開發業者、系統業者、國內外供應業者、船舶業者的種種建議，取得平衡後大膽公布草案，將選商結果時間往前拉至明年第一季，或許台灣還能看見2050淨零排放的一絲曙光。

離岸風電是近幾年來，除了太陽光電外，從無到有發展速度最為驚人的再生能源。如今，這個產業，如同任何一個新興產業，走到了十字路口。明確的政策跟抉擇，將決定往後這個產業會持續生存或是如絢麗火花消縱即逝。

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離岸風電是近幾年來，除了太陽光電外，從無到有發展速度最為驚人的再生能源。圖為風電示意圖。（資料照）

值此時刻，主管機關經濟部針對離岸風電區塊開發一期行政契約簽署，已接近尾聲，應加速區塊二期選商規則公布，並且在年底前完成招標作業，減少國、內外開發業者，供應鏈業者等待「確定性」的不確定風險：一變再變仍會超乎所有人預期的選商時程；為風場預留的能量和船舶，或許因為後續公告的總裝置容量不同，而必須打掉重練；風力發電廠商在台辦公室與總部必須加倍溝通，才能讓母公司了解「不確定性的總和」，安心投資台灣。

讓台灣風電持續紮根，政策堅定與主管機關對政策的信心至關重要。經濟部現今應綜整並收斂開發業者、系統業者、國內外供應業者、船舶業者的種種建議，取得平衡後大膽公布草案，將選商結果時間往前拉至明年第一季，減少變數，讓已經準備好的開發商不浪費任何天氣窗，迅速展開工程，或許我們還能看見2050淨零碳排的一些曙光。

（產業分析師）

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