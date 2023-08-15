晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣風電往前走 政府需拿出魄力與信心

2023/08/15 11:21

◎涂蘊雯

台灣政府自2012年即曾公布「千架海陸風力機」計畫，期望在2030年促成4 GW的裝置容量。當初被視為是邁向逐漸淘汰化石燃料、提升能源自主的重要契機。如今，國際社會共同站在淨零減碳、對抗氣候變遷的陣線上，台灣發展捨棄再生能源再重拾煤炭、核能之回頭路，可謂萬般不值。經濟部現今應綜整並收斂開發業者、系統業者、國內外供應業者、船舶業者的種種建議，取得平衡後大膽公布草案，將選商結果時間往前拉至明年第一季，或許台灣還能看見2050淨零排放的一絲曙光。

離岸風電是近幾年來，除了太陽光電外，從無到有發展速度最為驚人的再生能源。如今，這個產業，如同任何一個新興產業，走到了十字路口。明確的政策跟抉擇，將決定往後這個產業會持續生存或是如絢麗火花消縱即逝。

離岸風電是近幾年來，除了太陽光電外，從無到有發展速度最為驚人的再生能源。圖為風電示意圖。（資料照）

值此時刻，主管機關經濟部針對離岸風電區塊開發一期行政契約簽署，已接近尾聲，應加速區塊二期選商規則公布，並且在年底前完成招標作業，減少國、內外開發業者，供應鏈業者等待「確定性」的不確定風險：一變再變仍會超乎所有人預期的選商時程；為風場預留的能量和船舶，或許因為後續公告的總裝置容量不同，而必須打掉重練；風力發電廠商在台辦公室與總部必須加倍溝通，才能讓母公司了解「不確定性的總和」，安心投資台灣。

讓台灣風電持續紮根，政策堅定與主管機關對政策的信心至關重要。經濟部現今應綜整並收斂開發業者、系統業者、國內外供應業者、船舶業者的種種建議，取得平衡後大膽公布草案，將選商結果時間往前拉至明年第一季，減少變數，讓已經準備好的開發商不浪費任何天氣窗，迅速展開工程，或許我們還能看見2050淨零碳排的一些曙光。

（產業分析師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書