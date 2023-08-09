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自由開講》歐盟139港廣設天然氣接收站，台灣建設第四天然氣接收站很務實

2023/08/09 15:38

陳炳毅

最近台電要把協和電廠更新為天然氣機組，並在基隆興建天然氣接收站（四接），然而立委參選人陳椒華、王醒之等人卻質疑，天然氣僅是低碳非零碳，面對2050淨零碳排，此時增建天然氣接收站是一種浪費，主張應轉型為地熱或其他再生能源電廠「一步到位」迎接淨零碳排，此論調表面上言之成理，但其實罔顧現實；歐盟在今年10月就要課碳關稅，是全球面對2050淨零碳排腳步邁得最快的區域，即使如此，歐盟迎接淨零碳排的方式，不是抗拒液化天然氣（LNG）接收站，反而是積極擁抱，歐盟已計劃在2023—2030年，大舉擴建、新建LNG接收站。

台電將把協和電廠更新為天然氣機組，並在基隆興建天然氣接收站。（本報資料照）

歐盟擴建10座、新增13座LNG接收站

根據 European commission 2022、EEA （European Environment Agency）2021的調研資料，歐盟國家已經盤點現有30座LNG接收站，決定於其中10座積極加以擴建，於此同時，又另覓新廠址，計劃再新建13座接收站；歐洲環境署統計，歐盟主要會員國對於天然氣需求相當緊迫，新建LNG 接收站要築港造堤費時甚久，所以第一步先在現有接收站內擴建增加卸收能力，同時同步新建LNG 進口港，以因應未來用氣成長；依歐洲 onthemosway 組織的調研報告指出，目標在 2025年歐盟核心運輸網絡中所有 139 個港口，都將擁有LNG衛星接收站。

如果像反對者所言，LNG接收站這麼危險、仍有碳排，為什麼比台灣還有決心減碳的歐洲國家，為什麼不放棄天然氣，反而要大舉增建天然氣接收站？

因為歐洲各國政府心裡很清楚，生質能發電雖為零碳能源，但其料源取得存在與人爭糧的困境；地熱發電雖具潛力，但其技術與開發量仍不可測；已經成熟的風電、光電則有間歇性特質，需要搭配升降載快速的燃氣機組與之配合，如此才能確保發電與供電的穩定性。

一步到位太危險，應兼顧需求增加降低風險  

當然，北溪天然氣海管、從烏連戈伊氣田輸往中西歐的天然氣陸管，在俄烏戰爭中屢遭人為破壞，更加深了歐盟國家對於天然氣管線輸送風險的疑慮，因此認為LNG從海上一船一船運過來，比運送量集中、龐大的管線輸送，更能降低風險；在需求增加、降低風險的雙重考量下，增建LNG接收站成為最佳的選擇。

從歐洲想台灣，歐盟在139港口建立LNG衛星接收站的網絡，台灣現在興建四接，對於能源穩定供應，也只是剛剛好而已；淨零碳排無法一步到位，政府若聽信部份立委候選人為反對而反對的主張實在太危險，無異是將台灣供電安全，置於風險之中。

（作者曾任國會助理）

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