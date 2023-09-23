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自由開講》2023年最大的笑話就在中共國際議員友好交流論壇

2023/09/23 17:57

張碩陽

9月21日，中共人民對外友好協會主辦的2023年國際議員友好交流論壇在廣東深圳舉行，並以「共同實現永續發展」為主題。而中共全國人大常委會副委員長肖捷於出席開幕式時表示：「中國…願同各國一道，落實好全球發展倡議，…公平惠及各國人民。」甚至大言不慚地說：「中國發展過程全程民主，人大代表制度是…民主的重要制度載體。」這些話，對比中共政體的實情，簡直就是天大的笑話。

本來，在鄧小平推動改革開放後，透過分權及放權，共產黨對人大的干預降低，使之於反映民意、監督行政與司法上開始發揮了正向作用，因此，依照當時的發展歷程，中國原來是有機會擺脫獨裁者困境的。殊不知，在2003年後，中國重回由黨中央總攬全局的老路子，後續更是直接廢了人大對於行政的監督權，連可以讓人民直接發聲的管道都被由行政權所掌控的信訪體制取代。

中共全國人大常委會副委員長肖捷。（圖：取自網路）

尤其是在習近平走馬上任後，不僅在共產黨內一手遮天，也推動超級國家主席制並依賴特別委員會治國，愈加強調舉國上下均須服從黨的領導，導致在中共形成黨職遠比政府職更有權責的詭異景象；而人大在黨的淫威壟罩之下，各級選舉制度名存實亡，竟成為阻擋人民追求民主自由的共產黨爪牙。自此，人大已完全坐實外國施以的「橡皮圖章」之名，與民主代議政治的真諦背道而馳。

而就是在這樣的情形下，人大常委會副委員長肖捷竟還有臉面說出「人大代表制度是民主的重要制度載體」這樣冠冕堂皇的話，該論壇甚至設立「永續發展與民主法治建設」及「永續發展與基本人權」的論壇主題。不禁讓人問一句：沒有民主法治建設及基本人權的國家，要如何帶領各國議員討論這些議題？

也正因如此，由中共所舉辦的國際議員友好交流論壇，永遠只能侷限「中共同盟」的小圈子裡，永遠只能用「發展中國家」的名義自娛自樂。從參加者只有阿爾及利亞、阿根廷、巴基斯坦、巴拿馬籍俄羅斯等17個國家或地區的近30名現議員或前議員，卻未見任何施行民主體制的代表性國家，就可以知道其所謂「國際」議員友好之名是多麼的可笑。

（中國大陸研究所研究生）

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