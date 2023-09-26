自由開講》中國杭州亞運的觀察

◎康駿銘

第19屆亞運23日在中國杭州舉辦開幕式，來自45個國家和地區約12500名運動員參與這場規模僅次奧運會的大型競賽，也是全球疫情解封後首場大型綜合運動會。中國作為主辦國，一如既往利用亞運來「展現國力」，除了在交通基礎設施、競賽場館、住宿設施上大灑幣外，也在展示智能科技上投放了不少資源。外宣機器動作明顯，台灣紅媒與X（推特）上的親中帳號等都在大肆為中國官方吹捧其科技力量，但隨著令現場人士失望、僅在直播畫面上出現的「虛擬煙火」影片廣傳後，那些震憾視覺的官方宣傳影片的真實性自然備受懷疑。

本屆杭州亞運最受期待的煙火燈光秀，沒想到民眾到現場一看卻是一片空，惟有透過手機才能看見炫彩的「數位煙火秀」。（美聯社）

事實上，目前中國經濟危機嚴峻，加上霸凌鄰國、破壞規則為本的國際秩序等，這種形象工程再也無法仿製2008年北京奧運的效果，就連中國民眾的反應也變得冷淡，甚至對政府燒錢舉辦亞運而非用於民生感到不滿，高度擾民的嚴密安檢也令杭州人怨聲載道，整個杭州的路上到交通系統被形容為「五步一崗」的地步，開幕式從記者到觀眾也都改為必須實名登記，主要原因是在於習近平的出席。近年來習近平每逢「出巡」，整個區域的戒備都如臨大敵，甚至安排大量演員假裝路人、攤販等，反映習近平的不安全感。

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所謂「體育歸體育，政治歸政治」本來就不大可能實現，而中國更是把亞運當作政治宣傳機器。台灣選手仍只能以「中華台北」進場不在話下，央視更改稱「中國台北代表團」，不但沒有近距離鏡頭、還秀出習近平鼓掌微笑的畫面，大吃台灣豆腐。此外，中國觀眾竟然還公然侮辱日本選手、焚燒日本國旗；又無理拒絕自由時報攝影記者進入開幕會場，以及拒絕印度北部中印爭議地區選手進入中國。然而，正正因為中國這種對外態度，僅7位外國元首出席開幕式，當中過半都並非實權元首，更包括因屠殺己國人民而受國際制裁的敘利亞總統阿塞德，獲得中國派專機接載的高規格待遇外，在習近平親自接見後，宣布建立所謂「中敘戰略伙伴關係」。中國近年來與自由世界交惡，同時與俄羅斯、北韓、塔利班、伊朗、敘利亞等滿手鮮血的獨裁國家密切往來，習近平明顯有意帶領中國成為新軸心國的共主，台灣親中派卻不惜放棄台灣的民主自由，也要將台灣捲入他們所謂「一家親」的中國之中。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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